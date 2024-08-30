الدولار يتراجع إلى 48.72 جنيهًا بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأربعاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى ختام تعاملات
اليوم الأربعاء، بنحو 5 قروش، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى
المصرى.
وانخفض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه إلى 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل 48.64 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.
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وانخفض سعر اليورو إلى 54.05 جنيه للشراء و54.2 جنيه للبيع اليوم، مقابل 54.31 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع فى تعاملات أمس، وتراجع الجنيه الإسترلينى إلى 64.21 جنيه للشراء و64.42 جنيه للبيع، مقابل 64.29 جنيه للشراء و64.47 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء ليسجل 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع، مقابل 12.96 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
وانخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء، إلى 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع، مقابل 13.24 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتى إلى 159.12 جنيه للشراء و159.6 جنيه للبيع، مقابل 159.28 جنيه للشراء و159.77 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
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