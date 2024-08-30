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الدولار يتراجع إلى 48.72 جنيهًا بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأربعاء

8/30/2024 2:03:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 5 قروش، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

وانخفض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه إلى 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل 48.64 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

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وانخفض سعر اليورو إلى 54.05 جنيه للشراء و54.2 جنيه للبيع اليوم، مقابل 54.31 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع فى تعاملات أمس، وتراجع الجنيه الإسترلينى إلى 64.21 جنيه للشراء و64.42 جنيه للبيع، مقابل 64.29 جنيه للشراء و64.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء ليسجل 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع، مقابل 12.96 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء، إلى 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع، مقابل 13.24 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتى إلى 159.12 جنيه للشراء و159.6 جنيه للبيع، مقابل 159.28 جنيه للشراء و159.77 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

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