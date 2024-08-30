التنمية المحلية: بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي غدا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية“غداً السبت”، والتي تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض – فى بيان اليوم أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون علي المخالفين.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة، مؤكدة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .

وقالت الدكتورة منال عوض ، إن المحافظات نجحت على مدار المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 3 أغسطس 2024 وانتهت يوم 23 من نفس الشهر، في إزالة 3424 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 2231 مبني مخالف علي مساحة 344 ألف متر مربع، وإزالة 1193 حالة تعد على مساحة 581 فدانًا.

وأضافت أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 6 يوليو الماضي واستمرت حتى 26 من نفس الشهر، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانا.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، تلاها المرحلة الثانية والتي بدأت في 3 أغسطس الجاري وانتهت في 23 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 31 أغسطس وحتى 20 سبتمبر 2024.

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