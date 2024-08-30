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فرنسا : الاستيطان يجب أن يتوقف فوراً والعمليات الاسرائيلية في الضفة الغربية تفاقم الوضع

8/30/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت فرنسا الجمعة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق" معربة عن "قلقها البالغ" إزاء تدهور الوضع العام في الأراضي الفلسطينية.

وتنفذ إسرائيل منذ ثلاثة أيام عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، خصوصا في جنين وطولكرم كما أعلنت، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا، على هامش الحرب في غزة.

وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت باريس معارضتها للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "الذي يجب أن يتوقف فورا".

وفي غزة فإن "كثافة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدارس أو ملاجئ للنازحين تؤدي إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين" كما كتبت الخارجية الفرنسية.

واضافت أن "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ملزمة للجميع بما في ذلك إسرائيل" معتبرة أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني "غير مقبولة".

وبالنسبة للقدس، حذرت باريس من أن "التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في المسجد الاقصى يخلق خطر اندلاع نزاع معمم".

وأضاف البيان أن "فرنسا تدين أيضا التصريحات غير المسؤولة لبن غفير (إيتمار بن غفير الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف) الذي يدعو علنا وباستمرار إلى القيام بأعمال تتعارض مع الوضع القائم".

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