الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية استمرت شهراً في جنوب ووسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أنهى عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة، وقال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 250 مقاتلا فلسطينيا.

وأفاد بيان عسكري أن "قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد نحو شهر من النشاط العملاني المتزامن فوق وتحت الأرض".

وأضاف "كجزء من العملية، قضت القوات على أكثر من 250 شخصا ودمرت عشرات البنى التحتية ".

وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين المنطقتين في الوقت الحالي.

ووصف سكان خان يونس مشاهد الدمار الواسع النطاق في المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة بعدما عادوا إليها الجمعة.

وأشارت أمل الأسطل (48 عاما) الى ما رأته عند عودتها إلى خان يونس من دمار وجثث متحللة.

وقالت "عندما عدنا لنتفقد منطقتنا، وجدنا بيتنا مدمرا وبيت جيراننا أيضا وجثة أحد جيراننا متحللة هناك".

وأضافت "مآس (في كل مكان)، ولم نستطع التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها".

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