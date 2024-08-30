طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية ظهراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:03 فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 06:28

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 20:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 85 45

دبي 41 32 90 45

الشارقة 42 30 85 40

عجمان 41 31 85 45

أم القيوين 44 30 90 45

رأس الخيمة 43 30 90 40

الفجيرة 36 31 90 55

العـين 46 29 60 20

ليوا 45 30 90 30

الرويس 39 33 80 30

السلع 40 32 85 35

دلـمـا 41 35 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 55

أبو موسى 39 33 85 55

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