مبابي يواجه شقيقه الأصغر في دوري أبطال أوروبا

تفاعل وسط ليل الفرنسي، إيثان مبابي، مع قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أوقعته في مواجهة شقيقه كيليان المنضم حديثا إلى صفوف الإسباني.

ونشر إيثان صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بشقيقه معلقا:" ريال مدريد سيواجه ليل.. إنها مواجهة أيضا بين الشقيقين مبابي"، وفقاً لروسيا اليوم.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد حامل اللقب، ضيفا "ثقيلا" بقيادة مبابي الأكبر على نادي ليل، بحسب القرعة التي أجريت لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" مساء أمس الخميس، في إمارة موناكو.

ولعب إيثان (17 عاما) بجوار شقيقه كيليان في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي ليل، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت ذاته، انضم كيليان مبابي (25 عاما) إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.





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