قصف إسرائيلي يستهدف بلدتي العديسة وشبعا في جنوب لبنان



قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة بلدتي العديسة وشبعا في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ،قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة العديسة في جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع حرائق بعد إلقاء محلقات إسرائيلية قنابل حارقة فوق حرش البلدة.

وقصفت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بقذائف الهاون أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، كما قصفت بالقذائف المدفعية عددا من المناطق الجنوبية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين و يارين في جنوب لبنان،واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين.





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