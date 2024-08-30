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7.2 مليارات درهم مكاسب سوق دبي المالي خلال أغسطس

8/30/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال تداولات شهر أغسطس الجاري، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 7.2 مليارات درهم، مدعوما بمكاسب أسهم المالية والاتصالات والصناعة.

وارتفع رأسمال السوقي لسوق دبي المالي، من 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وصولا إلى 725.3 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.8 تريليون درهم.

وفى أبوظبي، أغلق مؤشر "فادكس 15" مرتفعا بنسبة 0.65% رابحا نحو 60 نقطة، ليقفل عند 9222.47 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.35% أو ما يعادل 57.4 نقطة، ليغلق عند 4325.45 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال شهر أغسطس الجاري، تقدر بأكثر من 33 مليار درهم، موزعة بواقع 25.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 8.05 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وجري التداول في السوقين على أكثر من 10.3 مليار سهم، منها 6.12 مليار سهم في سوق أبوظبي، و4.18 مليار سهم في دبي، من خلال تنفيذ 650.9 ألف صفقة.

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