اعصار «شانشان» يجتاح اليابان ويتسبب بقتلى وجرحى وتحذيرات من سيول وانهيارات أرضية



جلب الإعصار شانشان أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان اليوم الجمعة مع تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما تعطلت العديد من خدمات النقل وأوقفت كبرى الإنتاج.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية.

وتفقد سكان الأضرار التي خلفتها أمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الليل في منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد، حيث وصل الإعصار لليابسة أمس الخميس. ووصفت السلطات الإعصار بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق.

وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي عند الساعة 3:45 ظهرا بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت جرينتش) ويتحرك شرقا.

وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت أمس الخميس عن نحو 250 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو، لكنها عادت لكثير منها اليوم الجمعة.

وجلب الإعصار أمطارا غزيرة هطلت على مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع وهو يمر بالبلاد.

وصدرت إخطارات تنصح أكثر من 3.3 ملايين من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو، التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وحذرت السلطات هناك من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

وعلقت شركة تويوتا عملياتها في جميع مصانعها المحلية بسبب العاصفة حتى صباح يوم الاثنين، في حين أعلنت نيسان وهوندا لصناعة السيارات وشركات أشباه الموصلات رينيساس وطوكيو إلكترون وروم وقف الإنتاج مؤقتا في بعض المصانع.

فيما أعلنت شركات الطيران بالفعل إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والدولية، كما توقفت العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو، وفقا لوزارة النقل.





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