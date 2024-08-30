بعد أن فقد مكانه في تشكيلة..حارس أرسنال يترك الفريق وينضم إلى ساوثهامبتون

ترك حارس المرمى الإنجليزي آرون رامسديل أرسنال بعد أن فقد مكانه في تشكيلة الغانرز لصالح الإسباني ديفيد رايا، وانضم إلى نادي ساوثهامبتون اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير بأن رامسديل انتقل مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار) في مدتها أربع سنوات، في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية.

واختير رامسديل قبل موسمين في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، لكنه خرج من تشكيلة أرسنال العام الماضي بعد تعاقد الغانرز مع رايا.

كان من المقرر أن يلعب رامسديل، الذي كان جزءا من تشكيلة إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024) لكنه لم يخض أي مباراة، موسما آخر كحارس ثان بعد رايا، لكنه فضل تحدي نفسه في فريق من المتوقع أن يكافح لعدم الهبوط بعد الصعود إلى البريميرليغ .

وقال رامسديل، في إشارة إلى فترته مع بورنموث القريب، "بالعودة إلى الساحل الجنوبي أيضا بالنسبة لي ولأسرتي، سيكون الانتقال أسهل من معظم الانتقالات الأخرى. لذلك، أشعر أنني أستطيع أن أبدأ اللعب فورا".

وأضاف "أتطلع إلى هذا العام، والعودة إلى ما أفعله بشكل أفضل، وأن أبتسم ابتسامة كبيرة أثناء القيام بذلك هنا".

بدوره، أشاد راسل مارتن، المدير الفني لساوثهامبتون، بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وقال "أنا ممتن للغاية للمالكين والمجلس (مجلس إدارة النادي) لتحقيقهم ذلك، خاصة وأن العديد من الأندية الأخرى كانت حريصة على الحصول على خدماته (رامسديل)".

وأضاف "من الواضح أن آرون حارس مرمى موهوب للغاية، ولكنه أيضا لاعب كرة قدم شامل مثير للإعجاب، وهو أمر مهم لنا بوضوح في ظل الطريقة التي نلعب بها".

استهل ساوثهامبتون موسم البريميرليغ الحالي بخسارتين متتاليتين.

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