أرسنال يستهدف ضم رحيم ستيرلينج قبل نهاية سوق الانتقالات

في تطور مثير قبيل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يطمح نادي أرسنال إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع جناح تشيلسي رحيم ستيرلينج.



وفقاً لتقارير صحفية حديثة، يتطلع الفريق اللندني إلى ضم ستيرلينج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تحمل راتب اللاعب بالكامل.

رحيم ستيرلينج، الذي لم يعد ضمن خطط المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا، قد يجد نفسه قريباً على قائمة الانتقالات.



أكد ماريسكا أن اللاعب لن يكون جزءاً من تشكيلته هذا الموسم، ما يفتح المجال أمام أرسنال لتقديم عرض جاد للحصول على خدماته.

اللاعب، الذي انتقل إلى تشيلسي من مانشستر سيتي في صيف 2022، يملك عقداً مع النادي ينتهي في يونيو 2027.



ويأمل أرسنال في أن تتمكن المفاوضات من تأمين الإعارة التي تتضمن تغطية راتب ستيرلينج بالكامل، مع خيار لشراء اللاعب بشكل نهائي إذا ما تم فسخ عقده مع تشيلسي.

في الموسم الماضي، قدم ستيرلينج أداءً ملحوظاً مع تشيلسي، حيث شارك في 43 مباراة، مسجلاً 10 أهداف وصانعا 8 أخرى.



ومع ذلك، فإن أرسنال يفضل التفاوض على الإعارة في الوقت الحالي، ويرى أن الانتقال المجاني قد يكون الخيار الأمثل لشراء اللاعب بشكل دائم مستقبلاً.

سيكون انتقال ستيرلينج إلى أرسنال خطوة استراتيجية تعزز من خط هجوم الفريق اللندني، وتوفر لهم لاعباً ذو خبرة عالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.