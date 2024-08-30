اتهامات تطال بنزيما بالتدخل في اختيار المدرب وصفقات الفريق.. فما هو رده؟

نفى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي أن يكون قد صدر منه أي تدخل في قرارات النادي.

ورد بنزيما، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عن الأخبار التي تقول إن بنزيما هو من اختار المدرب وصفقات الفريق :"لا، أنا هنا لمساعدة الاتحاد، ولم أختر أي أحد، كل ما أريده أن يفوز الفريق بكل شيء".

وحسب التقارير الصحفية، فإن بنزيما تدخل في ملف المدرب، حيث رفض التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، وأصر على مواطنه لوران بلان، ما دفع لؤي ناظر، رئيس النادي السابق، للاستقالة، وقالت التقارير أيضا إن بنزيما طلب ضم حسام عوار، وموسى ديابي.

وعن سبب تحميله مسؤولية كل خسارة للفريق، بقوله: "هذا بسبب اسمي، فأنا جئت من ريال مدريد، لذلك علي أن أكون أفضل لاعب في العالم، وهذا أمر طبيعي، ولا مشكلة في ذلك".

وإذا ما كان يشعر بالضغط في تجربته مع "العميد"، صرح الدولي الفرنسي السابق قائلا: "لا توجد ضغوطات، فأنا ألعب كرة القدم، بعد انتهاء المباراة، نذهب للمنزل لدينا أطفالنا وحياتنا، الحياة جميلة، لماذا تكون غاضبا؟، من أجل ماذا؟، هي مجرد كرة قدم فقط".

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