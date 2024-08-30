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أوكرانيا تقترح عقد قمة في الهند للدفع بخطة لإنهاء الحرب

8/30/2024 9:13:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد قمة في الهند تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لكييف الأسبوع الماضي، بحسب مصادر مطلعة.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، يرمي زيلينسكي إلى عقد قمة ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، لتكون بمثابة تكملة للقمة التي عقدت في يونيو، والتي سعت إلى الحصول على تأييد من دول الجنوب العالمي لمصلحة كييف في حربها مع روسيا، الدائرة منذ عامين ونصف.

ولم يوافق مودي بعد على استضافة القمة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لأن المحادثات تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وأعرب مودي، خلال الزيارة لكييف، عن دعمه لسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً، رغم تمسكه بدعوته إلى حل دبلوماسي للحرب.

وبرغم أن أوكرانيا سعت إلى الحصول على دعم الهند في صد الهجوم الروسي، لم يوجه مودي انتقاداً إلى موسكو.

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