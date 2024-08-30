الإمارات وأمريكا تؤكدان ضرورة تحسين حياة النساء والأطفال في أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، برينا أميري، مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في دولة الإمارات لمناقشة وضع النساء والفتيات في أفغانستان.
وجددت دولة الإمارات والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، مؤكدتين أن هذه القضايا حاسمة من أجل أفغانستان مستدامة ومستقرة اقتصاديًا.
واتفق الجانبان أيضاً على الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان، ولا سيما دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال.
كما ناقش الجانبان أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.
MENAFN30082024000110011019ID1108619519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.