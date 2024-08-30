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الإمارات وأمريكا تؤكدان ضرورة تحسين حياة النساء والأطفال في أفغانستان

8/30/2024 9:13:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، برينا أميري، مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في دولة الإمارات لمناقشة وضع النساء والفتيات في أفغانستان.

وجددت دولة الإمارات والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، مؤكدتين أن هذه القضايا حاسمة من أجل أفغانستان مستدامة ومستقرة اقتصاديًا.

واتفق الجانبان أيضاً على الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان، ولا سيما دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال.

كما ناقش الجانبان أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

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