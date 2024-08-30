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بعد تتويجه بجائزة الهداف التاريخي.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهيره

8/30/2024 8:12:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في لحظة تاريخية تعكس مسيرة مليئة بالإنجازات، أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن فخره وامتنانه بعد تتويجه بجائزة أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

جاءت كلمات رونالدو لتعكس التواضع والعرفان، حيث عبر من خلال حسابه على منصة "إكس" عن شكره لجماهيره قائلاً: "يشرفني أن أحصل على هذه الجائزة من دوري أبطال أوروبا، لكوني أفضل هداف في تاريخ البطولة. أشكركم على كل الدعم الذي قدمتموه لي طوال مسيرتي! شكرًا لكم".

جاء تتويج رونالدو بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل قرعة الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي أُقيم في مدينة موناكو الفرنسية، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

بإحرازه 140 هدفًا في 183 مباراة خلال مسيرته مع أندية مختلفة في البطولة الأوروبية، رسّخ رونالدو نفسه كأيقونة لا تُنسى في دوري الأبطال، محققًا 5 ألقاب للمسابقة على مدار مسيرته.

هذه الجائزة لا تكرم فقط مهارات رونالدو التهديفية، بل تخلد أيضًا لحظاته الحاسمة وأهدافه التي لطالما ألهبت مشاعر الجماهير وأثرت في مسار البطولة.

ومع تغييرات مرتقبة في نظام دوري أبطال أوروبا الذي سيشهد زيادة في عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا، ستظل بصمة رونالدو في تاريخ البطولة لا تُمحى، مؤكدًا أنه لا يزال حاضرًا بقوة، سواء على أرض الملعب أو في ذاكرة عشاق اللعبة حول العالم.

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