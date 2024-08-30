«الاتحادية للهوية والجنسية»: مركز اتصال يرد على استفسارات مهلة تعديل أوضاع الخالفين بـ20 لغة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأفادت الهيئة بأنها، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التوطين، وفَّرت كوادر مؤهلة ومدربة كُلِّفت بمهام الرد على استفسارات الجمهور بـ20 لغة مختلفة، بما يسهم في إيصال المعلومة بالشكل السليم والدقيقة إلى فئات الجمهور كافة، وبالتالي تحقيق أهداف حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» المقرر انطلاقها الأحد المقبل ولمدة شهرين.

وبينت أنها خصصت الرقم 600522222 لاستلام اتصالات كل فئات الجمهور وتعريفهم بالإجراءات وآليات الاستفادة من مهلة المخالفين، وما تشتملها من اشتراطات وخدمات تم توفيرها للفئات الاربعة المستهدفة والتي تتضمن مخالفي الإقامة، ومخالفي التأشيرة، والمدرجين في القوائم الإدارية، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليُّه بتثبيت إقامة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أن عملية الرد على الاستفسارات لن تقتصر على مركز الاتصال، وإنما عكفت الهيئة على تخصيص 19 قناة، تشتمل على وسائل التواصل الاجتماعي و«الليف شات» والبريد الإلكتروني وغيرها، حيث تم دعمها بكادر متخصص يعمل على الرد على استفسارات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

ودعت الهيئة مخالفي قانون الإقامة إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم غير القانونية عبر استخراج إقامة جديد، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، وبالتالي منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.

وأعرب عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، دون الارتكان حتى اللحظات الأخيرة من المهلة.