أول مريض ببريطانيا يتلقى لقاحا مبتكرا لسرطان الرئة

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشفت تقارير أن مريضا بسرطان الرئة في كوليدج لندن (UCLH) يتلقى أول لقاح للسرطان مصمم لتحفيز الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية ومحاربتها.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها دراسة هذا العلاج المناعي، الذي تصنعه شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، في تجربة سريرية لسرطان الرئة في المملكة المتحدة.

ويعد جانوش راتش (عمره 67 عاما) أول مشارك في التجربة بصفته شخصا يعمل في مجال علمي، حيث قال: "لقد قررت المشاركة لأنني آمل أن يوفر اللقاح دفاعا ضد الخلايا السرطانية، وأن مشاركتي في هذا البحث يمكن أن تساعد أشخاصا آخرين في المستقبل وتساعد في إتاحة هذا العلاج على نطاق أوسع".

ويستخدم العلاج المناعي التجريبي لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، المعروف بـ BNT116، مرسال الحمض النووي الريبي (mRNA) لتقديم علامات الورم الشائعة من NSCLC إلى الجهاز المناعي للمريض، بهدف مساعدته على التعرف على الخلايا السرطانية التي تعبّر عن هذه العلامات، ومحاربتها.

وصُمم اللقاح التجريبي لتعزيز الاستجابات المناعية بشكل خاص ضد الأهداف التي تعبّر عنها الخلايا السرطانية في المقام الأول، ما يقلل من خطر السمية للخلايا السليمة، على عكس العلاج الكيميائي، الذي يؤثر غالبا على الخلايا السرطانية والسلمية.

وقال استشاري الأورام الطبية في مستشفى جامعة كوليدج لندن، سيو مينغ لي، الذي يقود الدراسة: "يظل سرطان الرئة السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، مع ما يقدر بنحو 1.8 مليون حالة وفاة في عام 2020. نحن الآن ندخل هذا العصر الجديد المثير للغاية من التجارب السريرية للعلاج المناعي القائم على mRNA للتحقيق في علاج سرطان الرئة. نأمل أن يوفر هذا فرصة لتحسين النتائج بشكل أكبر للمرضى، سواء في المراحل المبكرة أو المتقدمة".

وتشمل التجربة المرضى في مراحل مختلفة من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، من المرحلة المبكرة قبل الجراحة أو العلاج الإشعاعي (المرحلة 2 و3) إلى المرحلة المتأخرة من المرض (المرحلة 4) أو السرطان المتكرر.

وتهدف التجربة إلى تحديد الجرعة الآمنة من BNT116 كعلاج وحيد، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان BNT116 له تأثير تآزري مضاد للأورام عند إعطائه مع العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي.

وسيتم تسجيل نحو 130 مشاركا في الدراسة عبر 34 موقعا بحثيا في 7 دول، مع اختيار 6 مواقع في المملكة المتحدة.