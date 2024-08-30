مجلس الخدمة المدنية آلية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية

مجلس الخدمة المدنية آلية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية
التاريخ
8/30/2024 8:05:24 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
حرصا من مجلس الخدمة المدنية على رفع مستوى الخدمات الحكومية وإنجاز أعمال المواطنين والمقيمين،
كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتباحث مع وكلاء وزارات الخدمات لوضع آلية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية.
ولتنفيذ ذلك عقد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان اجتماعا صباح أمس مع 13 قياديا من وكلاء وزارات لوضع آلية العمل للفترة المسائية.
وفيما يلي
بيان
الديوان:
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