مجلس الخدمة المدنية آلية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية

حرصا من مجلس الخدمة المدنية على رفع مستوى الخدمات الحكومية وإنجاز أعمال المواطنين والمقيمين، كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتباحث مع وكلاء وزارات الخدمات لوضع آلية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على فترتين صباحية ومسائية. ولتنفيذ ذلك عقد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان اجتماعا صباح أمس مع 13 قياديا من وكلاء وزارات لوضع آلية العمل للفترة المسائية.

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