Friday, 30 August 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم بدون موراتا

8/30/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستهل إسبانيا، بطلة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبها الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب قائدها المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو) ولاعب الوسط بيبيلو (فالنسيا).

وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا، يومي 5 و8 أيلول/سبتمبر المقبل.

يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاما، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو.

وهنا التشكيلة

لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيس (تشلسي الإنجليزي).

للدفاع: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريلا (تشلسي) أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الالماني).

للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس غارسيا (باير ليفركوزن الالماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).

للهجوم: لامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامس (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30082024000110011019ID1108619290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث