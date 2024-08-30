إسبانيا تستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم بدون موراتا

تستهل إسبانيا، بطلة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، الدفاع عن لقبها الآخر في دوري الأمم الأوروبية في غياب قائدها المصاب المهاجم ألفارو موراتا، ولكن مع اثنين من الوافدين الجدد، الظهير الأيمن أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو) ولاعب الوسط بيبيلو (فالنسيا).

وكشف المدرب لويس دي لا فوينتي، عن قائمة تضم 25 لاعباً، من بينهم 19 بطلاً لأوروبا، لخوض أول مباراتين أمام صربيا وسويسرا، يومي 5 و8 أيلول/سبتمبر المقبل.

يغيب بالإضافة إلى موراتا، المخضرم خيسوس نافاس الذي أكد اعتزاله الدولي بعمر 38 عاما، والحارس الأساسي أوناي سيمون الذي خضع لعملية جراحية في المعصم، ولاعب أرسنال الإنجليزي الجديد ميكيل ميرينو.

وهنا التشكيلة

لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيس (تشلسي الإنجليزي).

للدفاع: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، مارك كوكوريلا (تشلسي) أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الالماني).

للوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبيلو (فالنسيا)، أليكس غارسيا (باير ليفركوزن الالماني)، داني أولمو (برشلونة)، بيدري (برشلونة).

للهجوم: لامين جمال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامس (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوسي بيريس (فياريال)، خوسيلو (الغرافة القطري)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد).





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