الإمارات للدراجات الهوائية يصعد منصة التتويج في مرحلة فويلتا إسبانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في مرحلة فويلتا إسبانيا، وصعد منصة التتويج ضمن الفائزين الأوائل، بعد مطاردة قوية وطويلة خلف الفائز بالمرحلة بابلو كاستريو من فريق“كيرن فارما”، وماكس بول من فريق“دي إس إم فيرمينيتش” صاحب المركز الثاني.
وانطلق سولير من الكيلومتر صفر، مع مجموعة قوية ضمن 9 دراجين، استطاعت أن تحقق فارقا بلغ 10 دقائق تقريبا عن المجموعة الرئيسة في المرحلة الممتدة من أورينس إلى مانزانيدا الجبلية (137 كم).
وعاد سولير لينطلق مرة أخرى، عندما اقتربت المجموعة من بداية الصعود النهائي على بعد 13 كم من خط النهاية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على موقعه، حيث تجاوزه كاستريو وماكس بول صاحبا المركزين الأول والثاني بفارق ضئيل من الثواني.
وقال سولير: " كنا جميعا نطمح للفوز اليوم، ولكن بابلو كان الأقوى، وكان من الجيد أن أكون في المقدمة ليوم آخر وأتنافس في المجموعة المتقدمة، لكن سنواصل السعي في المراحل المقبلة لتحقيق الفوز".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN30082024000110011019ID1108619289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.