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الإمارات للدراجات الهوائية يصعد منصة التتويج في مرحلة فويلتا إسبانيا

8/30/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في مرحلة فويلتا إسبانيا، وصعد منصة التتويج ضمن الفائزين الأوائل، بعد مطاردة قوية وطويلة خلف الفائز بالمرحلة بابلو كاستريو من فريق“كيرن فارما”، وماكس بول من فريق“دي إس إم فيرمينيتش” صاحب المركز الثاني.

وانطلق سولير من الكيلومتر صفر، مع مجموعة قوية ضمن 9 دراجين، استطاعت أن تحقق فارقا بلغ 10 دقائق تقريبا عن المجموعة الرئيسة في المرحلة الممتدة من أورينس إلى مانزانيدا الجبلية (137 كم).

وعاد سولير لينطلق مرة أخرى، عندما اقتربت المجموعة من بداية الصعود النهائي على بعد 13 كم من خط النهاية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على موقعه، حيث تجاوزه كاستريو وماكس بول صاحبا المركزين الأول والثاني بفارق ضئيل من الثواني.

وقال سولير: " كنا جميعا نطمح للفوز اليوم، ولكن بابلو كان الأقوى، وكان من الجيد أن أكون في المقدمة ليوم آخر وأتنافس في المجموعة المتقدمة، لكن سنواصل السعي في المراحل المقبلة لتحقيق الفوز".

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