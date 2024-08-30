Friday, 30 August 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كييزا يغيب عن قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

8/30/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه متحمس للتعاقد مع المهاجم متعدد المراكز فيدريكو كييزا لكنه سيحرص على إشراك اللاعب (26 عاما) تدريجيا.

وقال سلوت للصحفيين إن كييزا، الذي انضم من يوفنتوس أمس الخميس في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كإضافات، من غير المرجح أن يشارك في مواجهة مضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد.

وقال سلوت اليوم الجمعة "إنه يبذل جهدا كبيرا داخل الملعب وخارجه لمحاولة إخراج أفضل ما لديه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قادر على إحراز الأهداف. إنه شرس للغاية دون كرة... ويمكنه اللعب في العديد من المراكز.

"يتعين علينا الاهتمام به في البداية لأنه لم يتدرب مع الفريق في الأسبوعين الأخيرين... سنعمل على تجهيزه بالطريقة الصحيحة ونأمل أن نتمكن من رؤية جودته في المستقبل القريب".

وقلل سلوت من المخاوف بشأن الإصابات التي تعرض لها الإيطالي والتي أدت إلى إبعاده عن الملاعب عدة مرات في الموسم الماضي.

وقال سلوت "صحيح أنه عانى من إصابة طويلة الأمد (الرباط الصليبي الأمامي)، لكن لا أعتقد أنه عانى من إصابات كبيرة أخرى.

"ربما تكون إصابات طفيفة مثل أي لاعب آخر. ولكن مجددا، نحن نثق في طاقمنا الطبي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30082024000110011019ID1108619288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث