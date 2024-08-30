كييزا يغيب عن قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول المنافس في الإنجليزي الممتاز إنه متحمس للتعاقد مع المهاجم متعدد المراكز فيدريكو كييزا لكنه سيحرص على إشراك اللاعب (26 عاما) تدريجيا.

وقال سلوت للصحفيين إن كييزا، الذي انضم من يوفنتوس أمس الخميس في بلغت قيمتها 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كإضافات، من غير المرجح أن يشارك في مواجهة مضيفه بعد غد الأحد.

وقال سلوت اليوم الجمعة "إنه يبذل جهدا كبيرا داخل الملعب وخارجه لمحاولة إخراج أفضل ما لديه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قادر على إحراز الأهداف. إنه شرس للغاية دون كرة... ويمكنه اللعب في العديد من المراكز.

"يتعين علينا الاهتمام به في البداية لأنه لم يتدرب مع الفريق في الأسبوعين الأخيرين... سنعمل على تجهيزه بالطريقة الصحيحة ونأمل أن نتمكن من رؤية جودته في المستقبل القريب".

وقلل سلوت من المخاوف بشأن الإصابات التي تعرض لها الإيطالي والتي أدت إلى إبعاده عن الملاعب عدة مرات في الموسم الماضي.

وقال سلوت "صحيح أنه عانى من إصابة طويلة الأمد (الرباط الصليبي الأمامي)، لكن لا أعتقد أنه عانى من إصابات كبيرة أخرى.

"ربما تكون إصابات طفيفة مثل أي لاعب آخر. ولكن مجددا، نحن نثق في طاقمنا الطبي".



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