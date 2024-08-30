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الزمالك يتنفس الصعداء.. رفع عقوبة القيد بعد تسوية المستحقات مع فيفا

8/30/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الفريق وتجنب العقوبات المحتملة، تلقى نادي الزمالك المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد المفروض على النادي، وذلك بعد تسوية القضايا المتعلقة بمستحقات المدربين واللاعبين السابقين.

وجاء هذا القرار بعد أن أرسل مسؤولو الزمالك المستحقات المالية المستحقة للغاني بنيامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، والتي بلغت 115 ألف دولار.

هذا السداد جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتسوية النزاعات المالية المعلقة التي كانت تهدد النادي بعقوبات إضافية من "فيفا".

بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بتسديد المستحقات المالية للبرتغالي روي أجواش، المدرب العام السابق للفريق، وأيضًا لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهما أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس.

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 165 ألف دولار، وتم إبلاغ "فيفا" بتسوية هذه المستحقات بشكل رسمي.

يأتي رفع إيقاف القيد كخبر سار لجماهير الزمالك، حيث يتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة دون أي قيود، مما يعزز من قدرات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

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