خبراء: الشخصيات العامة منجم ذهب لمحتالي الذكاء الاصطناعي

حذرت شركة «إيسيت» الأوروبية لأمن المعلومات من حملة دعائية احتيالية حالية على الإنترنت تستهدف مستهلكين ليسوا على دراية بأساليب الاحتيال المتمثلة في مقاطع فيديو مزيفة.

وأوضحت الشركة أن مقاطع الفيديو تعطي الانطباع بأن شخصيات معروفة مثل رئيس حزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس أو المؤسس المشارك لشركة «ساب» للبرمجيات ديتمار هوب، أو خبراء يظهرون على محطة «إيه آر دي» التلفزيونية يروّجون لمنتجات استثمارية ثورية بفرص ربح مذهلة. وتَعِد تلك الفيديوهات المزيفة الضحايا بأرباح عالية بأقل قدر من الاستثمار.

وبحسب بحث أجرته الشركة، استخدم متسللون على الانترنت منشورات إخبارية حقيقية كأساس لمقاطع الفيديو المزيفة.

وباستخدام هذه البيانات، قام المجرمون بتدريب برنامج ذكاء اصطناعي لإنشاء منشور جديد.

ويقوم المتحدثون، في مقاطع الفيديو المزيفة، بالترويج لمنصة استثمارية مشبوهة تسمى «إميديت ماتريكس». وبحسب الشركة، يتم تداول مقاطع الفيديو المزيفة منذ شهر أمايو الماضي.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين في ألمانيا من بين المستهدفين الرئيسين، وكذلك أيضاً المستخدمين في كندا واليابان وجنوب إفريقيا وهولندا.

وقال أوندري نوفوتني، الباحث في شركة إيسيت، الذي شارك في اكتشاف الحملة: «الساسة والشخصيات العامة الأخرى هم منجم ذهب حقيقي لمحتالي الذكاء الاصطناعي، يوفر هؤلاء ثروة من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يمكن للمحتالين استخدامها لتغذية أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. والنتيجة: شخصية معروفة تعطي توصية تبدو جادة حول أفضل السبل لاستثمار أموالك».

وحذرت شركة إيسيت بشدة من الاستجابة للفرص الاستثمارية المربحة المزعومة. وجاء في تقرير الشركة: «إذا وقع المستخدمون في فخها واستثمروا فيها، فستضيع أموالهم».

وأشارت الشركة إلى أنه في بلدان أخرى كانت فيها الحملة نشطة قام الجناة بالاتصال بالضحايا لإثارة قلقهم ودفعهم نحو القيام باستثمارات أكبر.

وقال نوفوتني: «التزييف العميق في مثل هذه الحملات غالباً ما يكون ذا نوعية رديئة ولا يحتوي على مزامنة صحيحة بين المنطوق وحركة الشفاه»، موضحاً في المقابل أن هذا لا يمنع المحتالين من استخدامه؛ لأنهم لا يحتاجون إلا لجزء صغير من المتلقين للوقوع في عملية الاحتيال وتحويل المبلغ المطلوب.

وأضاف: «هذا مال سهل المنال، ولا يتطلب سوى استثمارات ضئيلة من جانب المجرمين».