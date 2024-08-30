صراع الهدافين يشتعل في الدوري الإنجليزي.. هالاند في الصدارة

بعد انتهاء الجولة الثانية من الإنجليزي الممتاز، برز النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كأبرز نجوم البطولة حتى الآن، حيث تمكن من تصدر قائمة هدافي الدوري بعد تقديمه أداءً استثنائياً.



سجل هالاند أربعة أهداف في أول جولتين، منها ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك إيبسويتش تاون، ليؤكد مجدداً أنه القوة الهجومية الضاربة للفريق السماوي.

في المقابل، نجح نوني مادويكي، تشيلسي، في جذب الأنظار إليه بعد تألقه اللافت وتسجيله هاتريك في مواجهة وولفرهامبتون، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بثلاثة أهداف، مما يعزز طموحات البلوز في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

من جانبه، واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول، إثبات حضوره القوي في السباق على لقب الهداف بتسجيله هدفين في أول مباراتين للريدز، رغم أن صلاح يحتل المركز الثالث حالياً، إلا أن خبرته الكبيرة وقدرته على الحسم تجعله دائماً من أبرز المرشحين للقب الهداف.

وإلى جانب هؤلاء النجوم، أظهر كل من سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام، وداني ويلبيك، مهاجم برايتون، بداية قوية بتسجيل كل منهما هدفين، ما يضعهما في دائرة المنافسة مع الكبار في سباق الهدافين.

ويبدو أن الدوري الإنجليزي هذا الموسم يعد بمنافسة شرسة على لقب الهداف، حيث يتنافس نجوم من مختلف الأندية على القمة، وهو ما يزيد من حماس وترقب الجماهير لمتابعة ما ستسفر عنه الجولات المقبلة.

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