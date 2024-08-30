طيران الإمارات تتيح الوصول إلى 1700 مدينة عالمية خارج شبكتها

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، أنها ضاعفت عدد المدن التي تتيح الوصول إليها خارج شبكتها العالمية، لتصل لما يقرب من 1700 مدينة بنهاية العام الماضي.

وقالت إن ذلك أسهم في تمكين أكثر من 61 ألف مسافر أسبوعيا، من متابعة رحلاتهم من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة لطيران الإمارات وشركائها.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم، تقدم الناقلة خيارات سفر إضافية، عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، التي تصل إلى 162 شراكة في أكثر من 100 دولة، وتتضمن 31 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة إنترلاين، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط.

ويمكن لعملاء الناقلات الشريكة، المسافرين مع طيران الإمارات، الوصول إلى الوجهات على شبكة طيران الإمارات، التي تضم أكثر من 140 وجهة ورحلات المتابعة في مطار دبي الدولي.

وفي العام الماضي (تنتهي السنة المالية لطيران الإمارات نهاية شهر مارس)، أطلقت طيران الإمارات 16 شراكة جديدة، تتضمن اتفاقيات تبادل للرموز مع شركتي أفيانكا وباتيك إير ماليزيا.

واستكملت الناقلة شراكات إنترلاين مع شركة كام إير، والخطوط الجوية السريلانكية، وكوندور، وفلاي ناس، وفيفا أيروباص، وصن إكسبريس، والخطوط المالديفية، وخطوط سيبيريا الجوية، والخطوط الجوية الكينية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، "ضاعفت طيران الإمارات استراتيجيتها خلال العام الماضي، لترسيخ حضورها العالمي، وتوسيع نطاق وجودها عبر القارات الست، وذلك من خلال توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران، ومشغلي السكك الحديدية والتنقل الجوي، لتوفير خيارات متعددة من الوجهات، وتعزيز الاتصال والوصول السلس للمسافرين".

وأضاف: "أن الاتصال عالمي المستوى، يحافظ على قوة الاقتصادات ويعزز قدرتها على الصمود، ومن هذا المنطلق فإن طموحات نمو شراكاتنا، تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي المدينة الأكثر اتصالا في العالم، وجذب الأعمال والسياحة والاستثمار من جميع أنحاء العالم".

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