نجاح أول عملية تجميد مبيض في الإمارات لطفلة مصابة بسرطان الدم

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء أول عملية تجميد للمِبيض في دولة الإمارات لطفلة إماراتية تبلغ من العمر 7 سنوات، تم إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وذلك بالتعاون مع عيادات آرت للخصوبة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتقديم أفضل العلاجات الممكنة للمرضى وتعزيز صحتهم من خلال الرعاية المبتكرة الشاملة التي يقدمها في طب الأورام وزراعة نخاع العظم.

كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الصحية المختصة ودورها في تقديم رعاية صحية شاملة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل النجاحات التي يحققها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، الذي استطاع أن يرسخ مكانته بين نظم الرعاية الصحية الرائدة عالمياً.

وقد واجهت الطفلة المريضة، التي تعاني أحد أشكال سرطانات الدم رحلة مليئة بالتحديات بعد محاولة علاجها بالعلاج الكيميائي والعلاجات التقليدية، واستقرت حالتها فيما بعد بفضل العلاج الموجه للخلايا السرطانية.

وبهدف شفائها، قرر أطباء أمراض الدم لدى الأطفال في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إجراء عملية زراعة نخاع العظم لها، وقام شقيقها المتطابق جزئياً بالتبرع لها.

وبسبب المخاطر المحتملة مستقبلاً على الخصوبة بسبب الجرعة العالية من العلاج الكيميائي والإشعاع لكامل الجسم المطلوب قبل عملية زراعة نخاع العظم، وجَّه فريق من الأطباء المختصين بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية بشكل استباقي بحفظ أنسجة المبيض بالتبريد للطفلة مع موافقة ذويها وبالتعاون مع عيادات آرت للخصوبة.

وخلال عملية جراحية، تم استئصال مبيض الفتاة الصغيرة، ونقله إلى عيادات آرت للخصوبة في أبوظبي لمعالجته وحفظه بالتبريد.

وتضمنت هذه التقنية المتقدمة قطع أنسجة المبيض إلى شرائح رفيعة ثم معالجتها بعد ذلك لحماية الخلايا من التلف أثناء عملية التجميد، وتم بعد ذلك تبريد الأنسجة ببطء وتخزينها في درجات حرارة منخفضة جداً، في سائل النيتروجين عند نحو -196 درجة مئوية (-320.8 درجة فهرنهايت) بهدف حفظها لمدة 20 عاماً على الأقل، مع إمكانية إعادة زرعها في المستقبل لرفع نسبة الخصوبة لدى المريضة وتعزيز قدرتها على الإنجاب.

ويعد تجميد أنسجة المبيض إحدى التقنيات الحديثة على مستوى العالم التي توفر إمكانات واعدة قد تحقق نتائج تنعكس على الحفاظ على الخصوبة مستقبلا في حال تأثر المبيض بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

وأكد الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «لقد استطاعت أبوظبي أن تُحقق إنجازات هامة تساهم في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة وحول العالم، وتأتي بفضل الاستراتيجيات الطموحة لمنظومتها الصحية وبنيتها التحتية المتقدمة والقوى العاملة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة. إن مثل هذه الإنجازات هي نتاج للجهود الجماعية والعمل المشترك لمزودي الرعاية الصحية في الإمارة، والتزامها المتواصل بتوفير برعاية صحية وفق أفضل الممارسات وأعلى مستويات الجودة. نعتز في دائرة الصحة – أبوظبي بما حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، مؤكدين على مواصلة الدائرة تمكين القطاع الصحي وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار للمضي في تحقيق مثل هذه الإنجازات وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «نحن فخورون بإنجاز هذه العملية التي أجراها فريقنا متعدد التخصصات من جراحي الأطفال وأطباء أمراض النساء بالتنسيق مع أطباء أمراض الدم لدى الأطفال، وبالتعاون مع أخصائيي الخصوبة في عيادات آرت للخصوبة. يمثل هذا الإنجاز المذهل تقدماً كبيراً في علاج أورام الأطفال والحفاظ على الخصوبة ويتماشى مع رؤيتنا لتحقيق الريادة في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى زراعة نخاع العظم والتي تركز على المريض ضمن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم. كما أن تجميد المبيض في مثل هذه الحالة يوفر حلول بديلة لمرضى السرطان من الإناث سواء قبل أو بعد سن البلوغ الذين قد تؤثر علاجاتهن على الخصوبة والقدرة على الإنجاب في المستقبل، وكذلك الذكور بعد سن البلوغ، بينما تستمر الدراسات العلمية لتأكيد إمكانية تطبيق حلول ملائمة للأطفال الذكور قبل سن البلوغ».

وكانت دائرة الصحة – أبوظبي قد أعلنت عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية كمركز تميز لزراعة نخاع العظم في الإمارة، وذلك مع امتلاك المركز للبنية التحتية المتطورة وتقديمه خدمات عالية الجودة لزرع نخاع العظم وزرع الخلايا الجذعية المكونة للدم وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية القائمة على الأدلة العلمية وبقيادة فريق متخصص ومعتمد دولياً في هذا المجال، مما يضمن تحقيق أفضل المخرجات والنتائج العلاجية للمرضى في الإمارة وخارجها.

وقد تم دمج عملية حفظ المبيض ضمن خطة العلاج الشاملة للمريضة، والتي تضمنت العلاج الكيميائي المكثف والعلاج الإشعاعي قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم التي كانت ضرورية لعلاجها من سرطان الدم.

والآن، بعد مرور ثلاثة أشهر على عملية الزرع، أصبحت الطفلة المريضة في فترة التعافي، وتم الحفاظ على خياراتها بشأن الإنجاب في المستقبل.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تطوير قدرات الرعاية الصحية إقليمياً وخصوصاً في أبحاث وتطبيقات العلاجات الخلوية في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك الأورام وأمراض الدم والصحة الإنجابية.

كما يوضح حرص المركز على تقديم رعاية شاملة ومستقبلية تلبي احتياجات العلاج الفورية وصحة المرضى على المدى الطويل.

من جانبه، قال هومان فاطمي، المدير الطبي لمجموعة عيادات آرت للخصوبة: «إن تعاوننا مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في خطة علاج الطفلة يوضح أهمية الجمع بين الخبرات من مختلف التخصصات الطبية لتحقيق أفضل النتائج للمرضى، ومن خلال هذا التعاون، فإننا لم نقم بتلبية احتياجاتها الصحية العاجلة فقط، بل استطعنا أيضاً توفير فرص الإنجاب للمريضة في المستقبل. وباستخدام أحدث التقنيات في مختبراتنا المختصة بالتلقيح الاصطناعي لحفظ المبيض، تمثل هذه العملية خطوة مهمة نحو الحفاظ على الخصوبة لدى مرضى السرطان من الأطفال والبالغين في دولة الإمارات، وتعكس التزامنا بمواصلة العمل مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتوفير رعاية مبتكرة للمرضى».