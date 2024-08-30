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الأهلي السعودي يبرم صفقة تاريخية.. توني وأوسيمين في الطريق إلى جدة

8/30/2024 7:15:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم إلى اتفاق من أجل شراء الانجليزي إيفان توني والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجمي برينتفورد الإنجليزي ونابولي الإيطالي على الترتيب، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" أن قيمة الصفقة المزدوجة المحتملة قد تصل إلى 3ر107 مليون جنيه إسترليني، حيث أشار إلى أن الأهلي وافق على دفع 40 مليون إسترليني لبرينتفورد من أجل الحصول على خدمات توني.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الفريق السعودي أصبح مستعدا لدفع 3ر67 مليون إسترليني لضم أوسيمين، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي.

أضافت سكاي سبورتس أنه من المقرر أن يخضع اللاعبان، اللذان كانا هدفا لفريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية.

واتخذ تشيلسي خطوة لضم توني في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما كان يتتبع أوسيمين طوال الصيف.

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