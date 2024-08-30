بايرن ميونخ بقيادة كومباني يستعد لأول اختبار على أرضه في الموسم الجديد

يتطلع فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ لخوض مباراته الأولى في مسيرته مع النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا أمام جماهير الفريق.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أخيرا نلعب على ملعب أليانز أرينا. أشعر وكأنني هنا منذ زمن، لكننا لم نلعب هنا مرة واحدة حتى الآن".

وحل بايرن ضيفا على فريق "إس إس في أولم" بالدور الأول لكأس ألمانيا، واستهل الموسم الجديد من بطولة الألماني (بوندسليجا) خارج ملعبه أمام فولفسبورج، لكنه سيستضيف فرايبورج بعد غد الأحد في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.

وقال كومباني، الذي تولى قيادة بايرن هذا الصيف خلفا للمدرب توماس توخيل: "أعتقد أن اللاعبين الجدد يتطلعون لتلك المواجهة بنفس القدر. نريد مباراة جيدة للجماهير".

وحقق بايرن فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه فولفسبورج في المرحلة الافتتاحية لبوندسليجا، فبعد تقدمه 2 / صفر، منح أصحاب الأرض الفرصة للتعادل 2 / 2، لكن سيرج نابري خطف النقاط الثلاث للفريق البافاري بهدف متأخر في الدقيقة 82.

وتعرض دفاع بايرن لانتقادات شديدة عقب المباراة، لكن النادي أعلن بالفعل أنه لا يخطط لضم أي لاعبين جدد قبل غلق نافذة الانتقالات الحالية.

وقال كومباني: "نراقب كل شيء، ونتعمق في التفاصيل لإيجاد الحلول وتشكيل صورة مثالية. لقد قدمنا أداءً جيدًا للغاية في الشوط الأول أمام فولفسبورج ثم فقدنا الزخم بعد فترة الاستراحة مباشرة. يحدث هذا غالبًا من خلال الأخطاء".

أضاف المدرب البلجيكي "لكننا قاتلنا وواصلنا اللعب. كانت عقليتنا جيدة جدا. نحتاج إلى حل الأمور كفريق. التشكيلة هي قراري. يمكنك أيضا اتخاذ القرارات لصالح لاعب وليس ضد لاعب".