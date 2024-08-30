كاف يطلق برنامجًا لتدريب حكام إفريقيا على تقنية الفار

أطلق الاتحاد الأفريقي (كاف) برنامج أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليستفيد منه 54 اتحادا عضوا به، وهي خطوة تهدف إلى رفع مستوى التحكيم في إفريقيا.

وبعد النجاح الكبير في تنظيم "كاف" لكأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار مطلع العام الجاري، والتي تميزت بجودة التحكيم، يبني كاف على هذا النجاح من خلال الأكاديمية المبتكرة التي سيتم إطلاقها خلال الشهرين القادمين.

وستقوم أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد لـ“كاف"، بتدريب حكام النخبة في القارة للمنافسات الدولية والدوريات الوطنية، على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وضمان استمرار إفريقيا في إنتاج حكام مميزين، كما هو الحال في الفترة الأخيرة.

وقال راوول شيبيندا، مدير تطوير التقنية في كاف: "برنامج أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد، هو خطوة عملية من الاتحاد الأفريقي لتحسين مستوى التحكيم في القارة السمراء، وضمان أن الحكام الأفارقة مجهزين للتنافس مع الأفضل في العالم".

أضاف شيبيندا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لكاف "خلال الأشهر الأخيرة، كان لدى الاتحاد تركيز كبير على تحسين مهارات الحكام في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وهذا هو السبب في أن حكامنا في كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار، تم تقييمهم بين الأفضل. ولكن لا فائدة من وجود مجموعة صغيرة، نحن بحاجة لمجموعة كبيرة".

وأوضح“يلعب التحكيم دورا حاسما في تطوير كرة القدم الإفريقية، كما يتضح من نجاح كأس أمم إفريقيا الأخيرة. يشرف كاف ويدعم عددا من برامج ومنافسات تطوير كرة القدم في إفريقيا، ومن المهم أن يكون الحكام في جميع أنحاء إفريقيا مجهزين بأحدث تقنيات التحكيم ووسائلها، وتعلمها للبقاء على مستوى الحكام الحاليين في القارة".

وستكون أكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد لـ“كاف"، التي سيشارك فيها حكام النخبة من 54 اتحادا عضوا في "كاف"، بمثابة الخطوة الأولى في تقديم تقنية حكم الفيديو المساعد عبر القارة.

ويقوم كاف في إطار البرنامج بتنفيذ حملة قارية لعقد ورش عمل لأكاديمية تقنية حكم الفيديو المساعد، عبر اتحادات المناطق خلال الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى 180 حكماً.