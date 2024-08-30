رونالدو يقود كتيبة البرتغال في رحلة دوري الأمم الأوروبية

اختار مدرب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيس تشكيلته لمواجهة كرواتيا واسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة حيث فشل في تسجيل أي هدف، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي الخميس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.

وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية "ناو" في بداية الأسبوع الحالي "عندما أغادر، لن أبلغ أحدا مسبقا.

في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرا على مساعدة المنتخب".

واستدعى مارتينيس إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنغ جيوفاني كويندا (17 عاما)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشلسي الإنجليزي ريناتو فيغا.

وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل ثم اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضا.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الاسباني)

للدفاع: روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (تشلسي الإنجليزي)، غونسالو ايناسيو (سبورتنغ)، تياغو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو منديش (ساربس سان جرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)

للوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، جواو نيفيش وفيتينيا (كلاهما مع سان جرمان الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)

للهجوم: جواو فيليكس (تشلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنغ)، بدرو غونسالفيش (سبورتنغ)، رافايل لياو (ميلان الايطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ)، بدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)