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بلجيكا تعتمد على خبرة دي بروين في دوري الأمم الأوروبية

8/30/2024 7:15:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضم دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا كيفن دي بروين إلى التشكيلة التي أعلنها اليوم الجمعة استعدادا لمواجهتي إسرائيل وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وغاب عنها روميلو لوكاكو بناء على طلبه للتركيز على استعادة لياقته بعد انتقاله إلى نابولي.

ودارت شكوك حول مستقبل دي بروين (33 عاما) دوليا بعدما اشتكى من ازدحام جدول المباريات سواء على مستوى الأندية أو المنتخب.

لكن المدرب الذي استبعد عددا من اللاعبين الذين اعتاد استدعاءهم لفتح الباب أمام لاعبين شبان، قال إن دي بروين أساسي في خططه في تجديد دماء المنتخب خلال مباريات دوري الأمم بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وتستهل بلجيكا مشوارها في البطولة بمواجهة إسرائيل في السادس من سبتمبر أيلول المقبل، في ديبرتسين المجرية بدلا من بروكسل لأسباب أمنية، قبل أن تواجه فرنسا في ليون بعدها بثلاثة أيام.

وقال تيديسكو في مؤتمر صحفي "أمامنا ستة أشهر لحين انطلاق تصفيات كأس العالم لنحاول شيئا. يمكننا ضم لاعبين جدد لاختبار قدراتهم ونرى أداءهم ونمنحهم الفرصة".

وغاب عن التشكيلة يانيك كاراسكو وليوناردو تروسار وأكسيل فيتسل بعدما تواصل معهم المدرب لشرح خططه، لكنه قال إنه قد يستدعيهم مستقبلا.

وأضاف "نعرف قدراتهم بما يمكننا من تجربة آخرين الآن. لكن كيفن (دي بروين) استثناء. كيفن قائدنا وأعتقد أننا نستطيع أن نترك هؤلاء اللاعبين الشبان يتطورون بوجود كيفن".

وقال المدرب إن لوكاكو، الذي انضم إلى نابولي أمس الخميس قادما من تشيلسي، طلب عدم المشاركة للعمل على لياقته البدنية، لكن من المتوقع أن يعود للمنتخب في وقت لاحق هذا العام.

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