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استعدادات في التشيك لتفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية

8/30/2024 7:15:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتزم خبراء المتفجرات في التشيك تفجير قنبلة جوية غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها على أرض مصفاة «ليتفينوف» للنفط قبل عدة أيام.

ومن المتوقع أن يتم التفجير اليوم نحو الساعة 12 ظهراً، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم.

وأوضحت الشرطة، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنها سوف توسع المحيط الأمني حول الموقع من 1500 إلى 2000 متر، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق الطريق من منطقتي «موست» حتى «ليتفينوف» حول المجمع الكيميائي، ولن يتم السماح بعبور القطارات الخفيفة (الترام).

وذكر متحدث باسم شركة أورلين أونيبترول، التي تملك المنشأة، أنه لم يتم السماح لأي موظف بالوجود في مباني المنشأة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، اليوم، وذلك حسب وكالة أنباء التشيك.

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