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محمد بن راشد: سر بقاء الدول وتجددها الاستثمار في شبابها والحرص على بناء أطفالها

8/30/2024 7:15:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن سر تجدد حياة الإنسان يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيه طفولته، مشيراً إلى أهمية الحرص على بناء الأطفال والاستثمار في الشباب.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، ضمن وسم «#علمتني_الحياة»: «إن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها، والحرص على بناء أطفالها».

وأضاف سموه: «حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة»، موضحاً أنه «عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك»

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