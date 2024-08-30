شرطة دبي تضبط 9 أشخاص يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب بأضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.

وقال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة للقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات أو ظواهر قد تتسبب بأي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات للسلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي.

وأوضح العميد حارب الشامسي، إن الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قامت بضبط مركبتين تُستخدم من قبل 9 أشخاص، يقومون ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة.

السلامة العامة

وأشار العميد حارب الشامسي إلى أن أسطوانات الغاز هي من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة للأفراد والمجتمع.

ودعا العميد حارب الشامسي أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، والذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة أفردا المجتمع، مشدداً على أهمية الوعي بمدى خطورة التعامل مع الأشخاص الذين يزاولون عملاً غير مرخص.

وأكد العميد الشامسي أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين للقوانين، وتنفيذ حملات مدروسة ومتواصلة وعلى مدار الساعة في كافة المناطق، بهدف حماية المجتمع من التصرفات والسلوكيات والظواهر التي يقوم بها المخالفون، مناشداً أفراد المجتمع بإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.