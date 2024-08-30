الخسارة أحيانا مكسب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كم‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬شاهدناها،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬جديرا‭ ‬بالفوز‭ ‬وبنقاط‭ ‬المباراة؟‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬تعاطفنا‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬ليس‭ ‬كرها‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬وحبا‭ ‬في‭ ‬الأول،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬الخاسر‭ ‬أجدر‭ ‬بالفوز؟

وكم‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬غطى‭ ‬على‭ ‬عورات‭ ‬ونقائص‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز؟‭ ‬وكم‭ ‬وكم‭ ‬وكم؟

وسؤال‭ ‬آخر‭ ‬يطرح‭ ‬على‭ ‬الهامش‭: ‬لماذا‭ ‬يكون‭ ‬المدرب‭ ‬هو‭ ‬كبش‭ ‬الفداء‭ ‬دائما؟‭ ‬ولماذا‭ ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬المسؤولية؟‭ ‬صحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬يظلون‭ ‬متفرجين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وصحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬لا‭ ‬يحركون‭ ‬ساكنا،‭ ‬وصحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يتفاعلون‭ ‬ويقرؤون‭ ‬المباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬الصحيح‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مدربين‭ ‬مظلومين،‭ ‬يقدمون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬لا‭ ‬تسعفهم،‭ ‬وسؤال‭ ‬آخر‭: ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬ويتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وحده‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬من‭ ‬استقطبه‭ ‬وتغزل‭ ‬في‭ ‬كفاءته؟‭ ‬أليس‭ ‬هؤلاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اختيارهم‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬القلم‭ ‬مرفوع‭ ‬عنهم؟‭ ‬متى‭ ‬سيأتي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نتحمل‭ ‬فيه‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬بشكل‭ ‬جمعي‭ ‬عملا‭ ‬بـ«كلكم‭ ‬مسؤول‮»‬؟

ولماذا‭ ‬ننظر‭ ‬دائما‭ ‬نظرة‭ ‬سوداوية‭ ‬للخسائر‭ ‬الرياضية‭ ‬ونرى‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬نقمة؟‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬بأنها‭ ‬نعمة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬أهدى‭ ‬إلينا‭ ‬عيوبنا؟

أليست‭ ‬الخسائر‭ ‬تدلنا‭ ‬على‭ ‬نواقصنا‭ ‬وثغراتنا‭ ‬ونوعية‭ ‬عملنا؟‭ ‬أليست‭ ‬الخسائر‭ ‬تحثنا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لترتيب‭ ‬الأمور،‭ ‬ووضع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬المناسب؟‭ ‬أليست‭ ‬الخسارة‭ ‬الرياضية‭ ‬أحيانا‭ ‬تكون‭ ‬مكسبا‭ ‬بل‭ ‬لها‭ ‬مكاسب‭ ‬عدة؟‭ ‬ألم‭ ‬يحن‭ ‬الوقت‭ ‬كي‭ ‬نعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المكسب‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية؟