Friday, 30 August 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخسارة أحيانا مكسب

8/30/2024 7:13:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬سلمنا‭ ‬بأن‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة‭ ‬مكتوبان‭ ‬علينا،‭ ‬ولا‭ ‬مفر‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬ومصنفاتها،‭ ‬رضينا‭ ‬بذلك‭ ‬أم‭ ‬أبينا،‭ ‬إذن‭ ‬لماذا‭ ‬نبالغ‭ ‬حينما‭ ‬يتحقق‭ ‬الفوز،‭ ‬أو‭ ‬نتعرض‭ ‬للخسارة؟‭ ‬ولماذا‭ ‬الكل‭ ‬يهرول،‭ ‬ويتسابق‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬والصدارة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الفوز؟‭ ‬ولماذا‭ ‬نتوارى‭ ‬ونختفي،‭ ‬ويلفنا‭ ‬الصمت،‭ ‬وكأن‭ ‬على‭ ‬رؤوسنا‭ ‬الطير،‭ ‬ونبحث‭ ‬عن‭ ‬الضحية‭ ‬التي‭ ‬تعودنا‭ ‬أن‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬وحده،‭ ‬عندما‭ ‬نقع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الخسارة؟

كم‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬شاهدناها،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬جديرا‭ ‬بالفوز‭ ‬وبنقاط‭ ‬المباراة؟‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬تعاطفنا‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬ليس‭ ‬كرها‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬وحبا‭ ‬في‭ ‬الأول،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬الخاسر‭ ‬أجدر‭ ‬بالفوز؟

وكم‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬غطى‭ ‬على‭ ‬عورات‭ ‬ونقائص‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز؟‭ ‬وكم‭ ‬وكم‭ ‬وكم؟

وسؤال‭ ‬آخر‭ ‬يطرح‭ ‬على‭ ‬الهامش‭: ‬لماذا‭ ‬يكون‭ ‬المدرب‭ ‬هو‭ ‬كبش‭ ‬الفداء‭ ‬دائما؟‭ ‬ولماذا‭ ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬المسؤولية؟‭ ‬صحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬يظلون‭ ‬متفرجين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وصحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬لا‭ ‬يحركون‭ ‬ساكنا،‭ ‬وصحيح‭ ‬هناك‭ ‬مدربون‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يتفاعلون‭ ‬ويقرؤون‭ ‬المباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬الصحيح‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مدربين‭ ‬مظلومين،‭ ‬يقدمون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬لا‭ ‬تسعفهم،‭ ‬وسؤال‭ ‬آخر‭: ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬ويتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وحده‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬من‭ ‬استقطبه‭ ‬وتغزل‭ ‬في‭ ‬كفاءته؟‭ ‬أليس‭ ‬هؤلاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اختيارهم‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬القلم‭ ‬مرفوع‭ ‬عنهم؟‭ ‬متى‭ ‬سيأتي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نتحمل‭ ‬فيه‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬بشكل‭ ‬جمعي‭ ‬عملا‭ ‬بـ«كلكم‭ ‬مسؤول‮»‬؟

ولماذا‭ ‬ننظر‭ ‬دائما‭ ‬نظرة‭ ‬سوداوية‭ ‬للخسائر‭ ‬الرياضية‭ ‬ونرى‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬نقمة؟‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬بأنها‭ ‬نعمة،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬أهدى‭ ‬إلينا‭ ‬عيوبنا؟

أليست‭ ‬الخسائر‭ ‬تدلنا‭ ‬على‭ ‬نواقصنا‭ ‬وثغراتنا‭ ‬ونوعية‭ ‬عملنا؟‭ ‬أليست‭ ‬الخسائر‭ ‬تحثنا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لترتيب‭ ‬الأمور،‭ ‬ووضع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬المناسب؟‭ ‬أليست‭ ‬الخسارة‭ ‬الرياضية‭ ‬أحيانا‭ ‬تكون‭ ‬مكسبا‭ ‬بل‭ ‬لها‭ ‬مكاسب‭ ‬عدة؟‭ ‬ألم‭ ‬يحن‭ ‬الوقت‭ ‬كي‭ ‬نعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المكسب‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية؟

MENAFN30082024000055011008ID1108619160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث