ليفربول يصطدم بيونايتد في كلاسيكو ناري بالدوري الإنجليزي

عقب انطلاقته الجيدة هذا الموسم ببطولة الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، سيكون ليفربول أمام أول اختبار حقيقي في المسابقة هذا الموسم، حينما يحل ضيفا على غريمه اللدود مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في قمة المرحلة الثالثة للبطولة.

ويطلق المتابعون على مواجهة الفريقين بأنها (كلاسيكو إنجلترا)، كما يعرف أيضا باسم ديربي الشمال الغربي أو حرب التاريخ والعراقة، حيث يبدو التنافس على أشده بين جماهيرهما، خاصة وأنهما الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتربع على صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبا، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة، التي يتطلع لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة لمصلحة مانشستر سيتي، بالفوز 2 / صفر على مصيفه إيبسويتش تاون، العائد مجددا للمسابقة، قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها على ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية.

ويعد ليفربول أحد أربعة فرق حافظت على العلامة الكاملة بعد مرور أول مرحلتين في البطولة هذا الموسم، لكن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، عندما يواجه مانشستر يونايتد، الذي يحاول التعافي من خسارته في اللحظات الأخيرة 1 / 2 أمام مضيفه برايتون، يوم السبت الماضي.

وكانت الخسارة أمام برايتون بمثابة الصدمة لجماهير مانشستر يونايتد، التي كانت تطمح لبداية قوية لفريقها، الذي لم يتوج باللقب منذ موسم 2012 / 2013، خاصة بعد فوزه 1 / صفر على فولهام في المباراة الافتتاحية للموسم.

وأبدى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني ليونايتد أسفه لسقوط فريقه المبكر في البطولة أمام برايتون، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء "كان بإمكاننا الفوز أو على الأقل نتعادل".

وأوضح تين هاج "صنعنا العديد من الفرص للتسجيل، أظهرنا بعض المرونة وقاتلنا، لكن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بعدما أحرزنا هدف التعادل".

وطالب مدرب يونايتد لاعبيه بالتحسن في الفترة المقبلة، حيث قال "يجب أن نتسم بالفعالية على الصعيدين الدفاعي والهجومي ونتصرف بشكل أفضل كفريق، لكن استقبال هدفين سهلين شيء غير مقبول".

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على ليفربول بالدوري على ملعب (أولد ترافورد)، الذي يستضيف لقائهما القادم، منذ آب/أغسطس 2022.

من جانبه، يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح لممارسة هوايته في هز شباك مانشستر يونايتد، الذي يعد (الضحية المفضلة) بالنسبة له طوال مسيرته الاحترافية.

ويعتبر مانشستر يونايتد المنافس الأكثر استقبالا للأهداف من جانب محمد صلاح، الذي بدأ مشواره الاحترافي بأوروبا عام 2012 مع فريق بازل السويسري، علما بأنه الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفا من 13 لقاء.

وبصفة عامة، خاض صلاح 15 مباراة ضد يونايتد بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، وقاد ليفربول للفوز في 6 لقاءات مقابل 5 تعادلات و4 هزائم خلال تلك السلسلة.

وعقب تسجيله هدفا في كل من إيبسويتش وبرينتفورد، يتطلع صلاح لإحراز المزيد من الأهداف خلال مواجهة يونايتد، كما يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في لقاءات الفريقين.

ويأمل (الفرعون المصري) في تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يبتعد حاليا بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه أيقونة الكرة الإنجليزية آلان شيرر.

ويبحث صلاح عن تسجيل هدفه السابع ببطولة الدوري في معقل مانشستر يونايتد، حيث أحرز حتى الآن 6 أهداف بالمسابقة في أولد ترافورد، وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، متفوقا على أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 5 أهداف على هذا الملعب.

كما يطمع قائد منتخب الفراعنة في زيارة مرمى يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي بملعبه ببطولة الدوري، علما بأنه كان أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية في أولد ترافورد.

ومنذ انتصاره الكاسح 7 / صفر على يونايتد في آذار/مارس 2023 بملعب (آنفيلد)، لم يتمكن ليفربول من الفوز على فريق تين هاج خلال اللقاءات الرسمية الثلاثة الأخيرة التي أقيمت بينهما في جميع البطولات.

وتعادل الفريقان بدون أهداف بملعب ليفربول ثم 2 / 2 بمانشستر في الدوري الموسم الماضي، فيما تغلب يونايتد 4 / 3 على منافسه بدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب آنذاك.

وبدأت مباريات الفريقين في 28 نيسان/أبريل 1894، بينما تحمل هذه المواجهة الرقم 183 بين الفريقين ببطولة الدوري، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية خلال اللقاءات السابقة، عقب تحقيقه 69 فوزا، مقابل 61 انتصارا لليفربول، في حين فرض التعادل نفسه على 52 مواجهة.

وبشكل عام، التقى الفريقان في 214 لقاء بكل المنافسات حتى الآن، حقق خلالها مانشستر يونايتد 83 فوزا، مقابل 71 انتصارا لليفربول، وخيم التعادل على 60 مباراة.

وتأتي تلك المواجهة المرتقبة بعد 28 يوما من مباراتهما الودية التي جرت بالولايات المتحدة خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث حسمها ليفربول لمصلحته بثلاثية بيضاء.

من ناحية أخرى، ترغب أندية مانشستر سيتي وأرسنال وبرايتون هي الأخرى في الحفاظ على بدايتها الرائعة في البطولة خلال الموسم الحالي، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويخرج مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ويستهام يونايتد، فيما يشهد ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، مواجهة ساخنة بين أرسنال وضيفه برايتون، غدا السبت.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة حاليا برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على مضيفه تشيلسي، قبل أن يحقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه إيبسويتش تاون.

وسرعان ما كشر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق السماوي، عن أنيابه مبكرا، عقب تسجيله 4 أهداف في أول مرحلتين بالبطولة، ليعتلي قمة الهدافين، متفوقا بفارق هدف على توني مادويكي، لاعب تشيلسي، الذي يتواجد في المركز الثاني.

ويطمح مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه الكاسح على ويستهام وتحقيق انتصاره السابع على التوالي عليه بالمسابقة، عندما يلعب ضده في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية.

وخلال اللقاءات الستة الأخيرة التي جرت بين الفريقين بالبطولة وانتهت جميعها لمصلحة فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، أحرز لاعبو مانشستر سيتي 13 هدفا، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

ومنذ آخر انتصار لويستهام على سيتي بالدوري في أيلول/سبتمبر 2015، حقق الفريق السماوي 14 فوزا مقابل تعادلين خلال آخر 16 مواجهة أقيمت بين الفريقين في البطولة العريقة.

في المقابل، يهدف ويستهام لمواصلة تعافيه من بدايته المتعثرة في البطولة الموسم الماضي، وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، حيث بدأ الفريق اللندني مشواره بالخسارة 1 / 2 على ملعبه أمام أستون فيلا، لكن سرعان ما استعاد اتزانه بفوزه 2 / صفر على مضيفه كريستال بالاس.

وستكون مهمة أرسنال محفوفة بالمخاطر، عندما يستضيف برايتون، في افتتاح مباريات تلك المرحلة.

وتتمثل صعوبة المباراة في رغبة كلا الفريقين في مواصلة الانتصارات، فالفريق الملقب بـ(المدفعجية) استهل مشواره هذا الموسم بالفوز 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية.

ويخوض برايتون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه 3 / صفر على مضيفه إيفرتون، والتي أعقبها الفوز 2 / 1 على ضيفه مانشستر يونايتد، ثم التأهل للدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين، عقب انتصاره 4 / صفر على ضيفه كرولي تاون، يوم الثلاثاء الماضي.

من ناحيته، يلتقي تشيلسي مع ضيفه كريستال بالاس بعد غد، حيث يلعب الفريق الأزرق اللقاء وهو منتشيا بفوزه الساحق 6 / 2 على مضيفه وولفرهامبتون، محققا الانتصار الأكبر في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

ويخطط تشيلسي لاستغلال البداية المتعثرة لكريستال بالاس، الذي خسر أمام برينتفورد وويستهام في أول جولتين، ليظل بلا رصيد من النقاط.

وتشهد المرحلة ذاتها عدة لقاءات هامة أخرى، حيث يلتقي غدا إيفرتون مع ضيفه بورنموث، وليستر سيتي مع أستون فيلا، وإيبسويتش تاون مع فولهام، ونويتنجهام فورست مع وولفرهامبتون، وبرينتفورد مع ساوثهامبتون، بينما يلعب نيوكاسل يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبير بعد غد.