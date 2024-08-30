معركة الصدارة.. برشلونة يواجه بلد الوليد وريال مدريد يسعى لاستعادة قوته

بعد ثلاثة انتصارات متتالية صعبة، يجد برشلونة نفسه منفردا بصدارة الإسباني قبل استضافة بلد الوليد السبت في افتتاح المرحلة الرابعة، وهو يأمل باستكمال الانطلاقة القوية واستغلال تعثر منافسه الأول وغريمه في المرحلة الماضية.

لم يُحقق الفريق الكاتالوني الفوز في أول ثلاث من الدوري منذ موسم 2018-2019، ويبدو أنه في طريقه إلى مواصلة سلسلة الانتصارات أمام خصم فاز عليه 15 مرة في 17 مواجهة، ولم يسقط أمامه على أرضه منذ 1997.

ولم تكن هذه الانتصارات بنتيجة واحدة (2-1) على مضيفيه فالنسيا ورايو فايكانو وضيفه أتلتيك بلباو وحدها المُفرحة بالنسبة إلى جماهير وصيف الدوري في الموسم الماضي، بل أيضا تسجيل الوافد الجديد داني أولمو هدف الفوز الأخير في مشاركته الأولى.

قال مهاجم لايبزيغ الألماني سابقا "(كنت أنتظر اللعب) منذ أن قدمت، أتطلع للمباراة الأولى، الظهور الأول، وما هي أفضل طريقة (للاحتفال بذلك)".

وتابع بعد مواجهة فايكانو "شعرت بأنني جاهز جسديا للعب، وقد حصل الأمر أخيرا. أنا سعيد للغاية لمشاركتي الأولى ومساعدة الفريق".

لكن الفرحة لم تكتمل بسبب إصابة لاعب الوسط الشاب مارك برنال (17 عاما) في الرباط الصليبي وسيبتعد عن الملاعب لأشهر عدة.

علّق مدرب الفريق الكاتالوني الألماني هانزي فليك على الاصابة بقوله "إنه فوز حزين بسبب إصابة مارك برنال ولا يبدو أنها جيدة. لقد فزنا، إنه أمر جيد لكن حين تنظر إلى غرفة الملابس تجد أن أحدا غير سعيد".

أما بلد الوليد فلم يكن مخيبا للآمال بداية الموسم، إذ فاز على إسبانيول وتعادل مع ليغانيس لكنه سقط أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ولو أنه كان متخلفا بهدف واحد حتى الدقيقة 85.

- "لا نبحث عن أعذار" -

للمباراة الثالثة تواليا، يفشل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بإيجاد الطريق إلى الشباك في الدوري. أداءٌ ساهم بخروج ريال مدريد بتعادل 1-1 فقط أمام مضيفه لاس بالماس الخميس. هدف الفريق الوحيد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

بالنسبة إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فإن الفريق "يجد صعوبة في استعادة الصلابة التي كنا عليها العام الماضي، ولا يجب أن نبحث عن أعذار".

أضاف بعد التعادل الخميس "الجدول الزمني ضيق وعلينا إيجاد حل بسرعة، لدينا مباراة يوم الأحد. (...) هذه المباريات الثلاث أظهرت لي الكثير من الأشياء التي لا تسير بشكل جيد".

وكان أنشيلوتي دافع عن قائد هجوم منتخب فرنسا قبل المواجهة مع لاس بالماس، مشيرا إلى أن "الوقت ليس مناسبا للقلق" بشأن المهاجم بسبب البداية الصعبة له في الدوري.

تابع "إنه يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا".

- "ضغطة زر" -ويبدو أن عدم تسجيل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق أي هدف في الدوري حتى الآ (سجّل أمام أتالانتا الإيطالي في الكأس السوبر الأوروبية)، يقلق مدربه في المنتخب ديدييه ديشان، الذي أكد الخميس أن اللاعب "دائما ما سجّل الأهداف وسيستمر في ذلك".

وأردف في دفاعه خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الفرنسي للعبة حيث أعلن عن قائمته قبل التجمّع المقبل للمنتخب "كيليان يلعب الآن مع لاعبين مختلفين وفي تنظيم مختلف، ورغم أن هناك لاعبين كبار حوله، فإن هناك آليات جديدة يجب التكيّف معها، وهذا لا يحدث بمجرد ضغطة زر".

وأكمل "من الواضح أن هناك متطلبات أعلى في ريال مدريد، لكن لديه كل ما يحتاجه لكي ينجح هناك، بل ويتألق بشكل كبير".

هذا التعادل وضع فريق العاصمة في المركز الرابع بخمس نقاط، بعدما كان تعادل في المباراة الافتتاحية أيضا أمام مضيفه مايوركا، قبل الفوز الكبير على بلد الوليد.

وسيكون "الملكي" في اختبار جديد أمام ضيف آخر هو ريال بيتيس الأحد، علما أن الأخير يبحث عن فوز أول بعد تعادلين وخسارة.

بدوره، يأمل نادي العاصمة الآخر، أتلتيكو، بتحقيق فوز ثان خاصة بعد التعادل السلبي المخيّب مع ضيفه إسبانيول في المرحلة الماضية، وذلك حين يحلّ ضيفا على أتلتيك بلباو السبت.

ويريد أتلتيكو استغلال التعاقدات الجديدة على غرار المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس والانكليزي كونور غالاغر، علما أن الفريق سجل خمسة أهداف في المباريات الثلاث التي لعبها، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين.

ويأمل فياريال في مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزين وتعادل واحتلال المركز الثاني راهنا، وذلك في مواجهته مع مضيفه فالنسيا السبت أيضا.

أما جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثاني الذي تمكّن أخيرا من تحقيق فوزه الأول وبنتيجة واسعة على أوساسونا 4-0، يسعى هو الآخر إلى تخطّي مضيفه إشبيلية قبل مواجهة أصعب مع جاره برشلونة في المرحلة الخامسة.

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