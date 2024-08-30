الأخضر السعودي يبدأ مشواره نحو كأس العالم 2026 بمعسكر تدريبي في جدة

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الجمعة في مقر معسكرهم بمحافظة جدة استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف السعودية نظيره الإندونيسي يوم الخميس القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفا على منتخب الصين في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل على استاد داليان سويوان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويجري المنتخب السعودي في وقت لاحق من مساء اليوم حصة تدريبية على "المعلب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما تقرر أن تغادر بعثة الأخضر في السادس من الشهر القادم للصين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الثانية.

ويشار إلى أن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، ضم 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني.

كما ضمت القائمة أيضا: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم برفقة المنتخب السعودي منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين، بالإضافة لمنتخبي إندونيسيا والصين، حيث يتأهل متصدر المجموعة ووصيف مباشرة للمونديال، الذي يقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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