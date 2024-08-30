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«أوبن إيه آي» تتيح نماذجها للحكومة الأمريكية

8/30/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت شركة «أوبن إيه آي»، مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي التوليدي، اتفاقاً مع الحكومة الأمريكية تتيح لها بموجبه الوصول إلى نماذجها اللغوية الجديدة قبل إطلاقها، بهدف رصد أي مخاطر محتملة.

وتشكّل نماذج اللغة برامج توّفر إمكان إنشاء نص أو صورة أو مقطع صوتي بناء على طلب بسيط بلغة يومية، على غرار ما يوفره «تشات جي بي تي».

وعقدت هيئة «إيه آي سايفتي إنستيتيوت» (معهد سلامة الذكاء الاصطناعي) التي أنشأتها حكومة جو بايدن عام 2023، الاتفاق نفسه مع أحد المنافسين الرئيسين لـ«أوبن إيه آي» هي شركة «أنثروبيك»، على ما ذكر بيان نُشر أمس.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركتين الناشئتين تعهدتا التعاون معها من أجل «تقييم قدرات (النماذج) والمخاطر المرتبطة بالسلامة»، وكذلك العمل على «طرق إدارة هذه المخاطر».

وقالت مديرة المعهد، إليزابيث كيلي، في البيان، إن «هذه الاتفاقات ليست سوى البداية، وتمثل خطوة مهمة في المساعدة على توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي نحو نهج مسؤول».

ويسهم تطور نماذج اللغات الكبيرة باستمرار في زيادة قدراتها، وكذلك المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في حالة استخدامها بشكل ضار.

وقال المشارك في تأسيس «أنثروبيك»، جاك كلارك، في حديث إلى وكالة فرانس برس: «إن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق مهم جداً لهذه التكنولوجيا لكي يكون لها تأثير إيجابي».

وأضاف: «سيعتمد تعاوننا مع الهيئة على خبرتها لاختبار نماذجنا بدقة قبل نشرها على نطاق واسع».

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