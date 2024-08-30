شركة كيوليس ام اتش آي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع نافس

احتفلت " كيوليس ام اتش آي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة القطارات وتشغيلها، بـ "يوم المرأة الإماراتية" في فعالية خاصة تحت رعاية كريمة للشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

تضمنت احتفالية هذا العام التي أقيمت تحت شعار "نتشارك للغد"، حلقات نقاشية بحضور ومشاركة نخبة من الإماراتيات الرائدات والمتألقات في مجالهن العملي اللاتي شاركن تجاربهن القيادية وإنجازاتهن.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت 7سيدات قصص نجاحهن في القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على تمثيلهن للجيل القادم من القيادات النسائية الإماراتية.

هذا، وتأتي هذه الاحتفالية لتسلط الضوء على التزام "شركة كيوليس ام اتش آي"القوي بالاحتفال بإنجازات المرأة وتعزيز رحلة التمكين والتنوع، حيثتدرك الشركة الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تشكيل مستقبل المشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بتمكينها ودعم مسيرتها المهنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتحقيق النجاح.

في "كيوليس ام اتش آي"، نؤمن بأن المرأة الإماراتية هي قوة دافعة حقيقية وراء تقدم قطاع السكك الحديدية في دولتنا، ونفتخر بكوننا منصة تُمكّن هذه القيادات النسائية الملهمة، وتوفر لهن كل الدعم لتحقيق طموحاتهن. قصص نجاحهن ليست مجرد إحصائيات، بل هي مصدر إلهام لكل امرأة تسعى لتحقيق ذاتها في هذا المجال الحيوي.

بهذه المناسبة، صرحت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال البشري لدى شركة " كيوليس ام اتش اي"قائلة: "فيشركة"كيوليس ام اتش آي"، نفخر بأننا رواد في قطاع السكك الحديدية، ليس فقط في العمليات والإدارة، ولكن نسعى أيضا جاهدين لتكون شركتنا نموذجًا يحتذى به في مجلي التنوع والشمول. إننا نؤمن بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الشركة، لذلك نوفر لها كل الدعم والتوجيه اللازمين لتطوير مهاراتها وقدراتهامن خلال برامج التدريب المتخصصة والفرص الوظيفية الواعدة، لنساعدها على تحقيق طموحاتها وتطوير مسيرتها المهنية."

من جانبها، قالت مريم الصفار، رئيسة قسم حماية الإيرادات: "لقد قدمت لي شركة "كيوليس ام اتش آي" منصة للنجاح في منصب إداري كبير، كما عملت على تمكيني بشكل مستمر من خلال برامج القيادة والتطوير الاستثنائية. وقد سمح لي التزام الشركة برعاية المواهب الإماراتية بالقيادة بثقة ودفع الابتكار في مجال عملي ".

وتحدثت مريم المرزوقي، وهي مهندسة إماراتية، عن تجربتها قائلة: "بصفتي أول مهندسة إماراتية، وفرت لي شركة "كيوليس ام اتش آي"كل الوسائل والفرص لتطوير مهاراتي وتنمية مسيرتي المهنية في مجال متخصص للغاية. وكان الدعم المستمر والوصول إلى الخبرات العالمية عاملاً أساسياً في تشكيل رحلتي، وتمكيني من المساهمة في تقدم قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

باعتبارها لاعباً رئيسياً في هذا القطاع من الصناعة، تساهم شركة "كيوليس ام اتش آي" بشكل فعال في تمكين المرأة الإماراتية، من خلال توفير فرص عمل واعدة في قطاع حيوي، والاستفادة من الخبرة العالمية للشركة لتعزيز تجربتها في القطاع الخاص.

تشمل هذه المبادرات برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مكثفة لتنمية المهارات القيادية، فضلاً عن لجنة مخصصة لدعم المرأة في قطاع السكك الحديدية وتوفير فرص خبرة عملية شاملة. تسعى هذه المبادرات لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها من تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك العمليات، والهندسة، وخدمة العملاء، والإدارة المؤسسية. ونحن ملتزمون بدعم مسيرتها المهنية ومساعدتها على تحقيق أقصى إمكاناتها في هذا القطاع الحيوي.

إلى جانب التطوير المهني، تقدم شركة "كيوليس ام اتش آي" دعمًا شاملاً للنساء الإماراتيات، مما يتيح لهن تحقيق التوازن المنشود بين حياتهن المهنية والشخصية. ونحن نؤمن بأن هذا التوازن هو مفتاح السعادة والإنتاجية. لذلك، نوفر مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات، مثل ترتيبات العمل المرنة، وبيئة عمل داعمة، وبرامج الرعاية الصحية، وذلك لضمان رفاهية موظفاتنا وتمكينهن من تقديم أفضل ما لديهن.

مع توسع نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تؤكد شركة "كيوليس ام اتش آي" على دورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية. نحن ملتزمون بأن نكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ونعمل على تمهيد الطريق أمام المرأة لتولي أدوار قيادية في قطاع السكك الحديدية. هذا الالتزام ينسجم مع رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل مزدهر تساهم فيه المرأة بشكل فعال.