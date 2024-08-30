المرأة الإماراتية.. ريادة ومستقبل مشرق

يعتبر يوم المرأة الإماراتية يوماً وطنياً لرصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وقد جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لالتزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب في المجالات كافة، وأعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأول مرة في 30 نوفمبر 2014 عن تخصيص 28 أغسطس من كل عام، ليكون يوماً وطنياً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية والاحتفال بإنجازاتها.

وقد جاء اختيار هذا التاريخ ترسيخاً للدور المتميز الذي لعبه الإتحاد النسائي العام والجمعيات المنضوية تحته منذ قيام الدولة في الدفع بمسيرة تقدم وتمكين وريادة المرأة، إذ يعتبر 28 أغسطس هو اليوم الذي باشر فيه المجلس الأعلى للاتحاد النسائي العام ومكون من سمو الشيخات رئيسات الجمعيات النسائية عمله في رسم خريطة عمل موحدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية.

ومن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات، وعلى عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة، خاصة أن دولتنا تهتم بالنوعية التي تصنع الفارق بين الدول، بإعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمّل المسؤولية، وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها».

وقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور ريادي في الارتقاء بالعمل النسوي تجلت بمبادرات سموها في العديد من مناشط الحياة مثل: رعاية المرأة الإماراتية ونيلها حقها في التعليم بكل مراحله، وحقها في العمل بمختلف اتجاهاته وحقوقه، ما أوصل المرأة إلى المراكز القيادية العليا بتبوئها أعلى المسؤوليات في الدولة، واحتلت مواقعها الطبيعية بوصفها سفيرة للدولة، وعضواً للمجلس الوطني الاتحادي، وقاضية، ووزيرة، بل تقوم المرأة الإماراتية اليوم بأدوار فاعلة في السلطات السيادية الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية).

وعلى المستوي التشريعي أولت دولة الإمارات حماية تشريعية خاصة للمرأة والطفل والأسرة من خلال سَّن العديد من القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وكذلك انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق ما نص عليه دستور الدولة، وجاءت ثمرة هذه الإنجازات بتبوُّؤ المرأة الإماراتية مراكز متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية.

وتستمر عملية البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمضي مسيرة تمكين المرأة في طريقها المرسوم لها، وتضحى ملامح ريادة الدولة في ملف دعم وتمكين المرأة واقعاً تشهد عليه إنجازات المرأة الإماراتية في جميع المجالات.

وبهذه المناسبة، نهنئ نساء الإمارات وكل النساء المقيمات على هذه الأرض الطيبة المعطاءة مع خالص الأمنيات بمزيد من التطور في مسيرة حياتهن بما يواكب إنجازاتهن الاستثنائية في جميع المجالات.