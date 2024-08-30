‎مغزى الرسالة الأبوية للقيادة

‎ما أجمل أن نصحو في مستهل العام الدراسي الجديد على رسائل صوتية من قيادتنا الرشيدة يهنئون فيها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع في الدولة، الأمر الذي يؤكد ويرسّخ رؤية القيادة الرشيدة في العملية التعليمية باعتبارها اللبنة الأساسية والخطوة الأولى في تحقيق التنمية المستدامة.

‎دلالة هذه الرسالة التي حرص على توجيهها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنها تعكس الروح الأبوية التي يتحلى بها سموهما، كما تجسّد جدية الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي وتبث روح التفاؤل في نفوس الجميع.

‎لا شك أن الاهتمام بالعام الدراسي يعكس نظرة الدولة وتقديرها لقيمة العلم والعملية التعليمية بالنسبة للأفراد والمجتمع، حيث يساهم التعليم بشكل كبير في تحسين فرص العمل وزيادة الدخل للأفراد، وبالتالي يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، كما يصقل الأفراد بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من المشاركة في تطوير وتنمية المجتمع بشكل عام.

‎أثبت التعليم بالفعل أنه حجر الزاوية في المشروع النهضوي، فلا سبيل أمام الدول والمجتمعات لتحقيق التقدم إلا عبر توفير التعليم الجيد المواكب للعصر وتقنياته الحديثة، دون التخلي عن القيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال وتعزز روح الولاء والانتماء.

‎أما على مستوى الأسر، فلا صوت يعلو على صوت انطلاق العام الدراسي الجديد، حالة استنفار في كل بيت، زحام وحالة من الترقب في الأسواق والطرقات وحوار متبادل بين أولياء الأمور عن المصاريف والحافلات المدرسية والكتب والملابس، فضلاً عن دخولهم في مناقشات طويلة بهدف إيجاد حل لما قد يواجههم من عقبات، حتى يتمكن الأبناء من السير في العملية التعليمية في جوّ مثالي يحقق المخرجات المطلوبة منه.

‎فالتعليم هو أفضل ما تستثمر فيه الدول لأنه يعزز كل جوانب التنمية البشرية، ويبني شخصية الإنسان القادر على مواكبة التطور وبقاء المجتمعات في دائرة التقدم.

‎تمنياتنا للجميع بعام دراسي مثالي حافل بالإنجازات من أجل غد مشرق وصنع مستقبل أفضل للبلاد والبشرية كلها.