نيكي يرتفع عند الإغلاق مع صعود أسهم التكنولوجيا على أثر داو جونز

ارتفع مؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب، مع متابعة المتعاملين للارتفاع القياسي الذي حققه مؤشر عند الإغلاق الليلة الماضية، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وصعد مؤشر نيكي بنسبة 0.74 بالمئة ليصل إلى 38,647.75 نقطة عند الإغلاق، منهياً الأسبوع مستقراً، لكنه خسر أكثر من واحد بالمئة خلال الشهر.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 بالمئة ليصل إلى 2,712.63 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3 بالمئة، لكنه خسر نحو ثلاثة بالمئة خلال الشهر، في أكبر انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة شينكين لإدارة الأصول: "ساهم صعود مؤشر داو جونز القوي عند الإغلاق في دعم الأسهم المحلية. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق رغم انخفاض ناسداك، مما يعني أن إنفيديا لم تعد مؤشراً رئيسياً لتحركات السوق."

وبلغ مؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسياً أمس الخميس في تداولات متباينة، بينما انخفض سهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق بعدما عجزت توقعاتها عن نيل استحسان المستثمرين.

ولعب أداء شركة إنفيديا دوراً أساسياً في حركة مؤشر نيكي، لأن معظم الشركات ذات الثقل المدرجة عليه هي شركات تكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، بفضل إنفاق المستهلكين القوي، مما يعزز التوقعات بأن الولايات المتحدة ستتجنب الركود.

وقفز سهم شركة أدفانتست اليابانية لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.7 بالمئة، ليعطي أكبر دفعة لمؤشر نيكي. كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 0.3 بالمئة، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، بنسبة 3.2 بالمئة.

من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة تيرومو لصناعة المعدات الطبية بنسبة 2.9 بالمئة، ليضغط بشدة على مؤشر نيكي بعد أنباء عن اعتزام مساهميها بيع أسهم بقيمة 73.2 مليار ين (505.56 مليون دولار) لمستثمرين في الخارج.

وانخفض سهم شركة نيتوري القابضة لديكورات المنازل الداخلية، التي تعتمد على الاستيراد في معظم المواد، بنسبة 2.8 بالمئة بعد تراجع الين أمس الخميس. ومع ذلك، ارتفع سهم نيتوري بنسبة 22 بالمئة هذا الشهر، مدعوماً بصعود الين.

من بين 225 سهماً مدرجاً في مؤشر نيكي، ارتفع 155 سهماً، وانخفض 67، واستقر ثلاثة عند الإغلاق.

(الدولار = 144.7900 ين)

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