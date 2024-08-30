شنابل تحذر من التسرع في خفض الفائدة وسط استمرار مخاطر التضخم

حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من مغبة الإسراع في خفض أسعار الفائدة، نظراً لاستمرار المخاطر التي قد تحول دون عودة التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها اليوم الجمعة إنه رغم أن البيانات تؤكد النظرة المستقبلية الأساسية للبنك المركزي الأوروبي، مما يعزز الثقة في احتمال الوصول إلى معدل التضخم المستهدف بحلول نهاية 2025، فإن تضخم أسعار الخدمات ما زال مرتفعاً، وقد يعوق تراجع التضخم بشكل عام.

وأضافت شنابل، في كلمة بالعاصمة الإستونية تالين اليوم، أنه "بالنظر إلى أن مسار العودة إلى استقرار الأسعار يعتمد على سلسلة من الافتراضات المهمة، يجب أن تمضي السياسة بشكل تدريجي وحذر"، مشيرة إلى أن "وتيرة التيسير النقدي لا يمكن أن تكون آلية، بل يجب أن تعتمد على البيانات والتحليلات".

وفي الوقت الذي يبدو فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عازمين على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماعهم المزمع يوم 12 سبتمبر، تتفق تصريحات شنابل مع تحذيرات بعض أعضاء مجلس محافظي البنك من أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد.

وحذر يواخيم ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مساء أمس، من التسرع في التيسير المالي، نظراً لأن أهداف البنك لم تتحقق حتى الآن رغم أنها أصبحت قريبة المنال.

ومن جانبه، أكد فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، مؤخراً أن العودة إلى نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2% "لم تتأكد حتى الآن".

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