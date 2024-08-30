بين تعويض الخسارة وتأكيد التفوق.. يونايتد يواجه ليفربول في أولد ترافورد

يسعى إلى تعويض خسارته أمام برايتون 1-2 الأسبوع الماضي عندما يستضيف غريمه التقليدي ليفربول في نارية على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا الأحد.

وتشهد المباراة مواجهة أولى بين المدربين الهولنديين إريك تن هاغ في مانشستر وأرنه سلوت الوافد حديثا إلى ليفربول.

حقق سلوت بداية مثالية للمهمة الشاقة المتمثلة في خلافة المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب بفوزين في أول مباراتين له في الإنجليزي الممتاز من دون أن تهتز شباكه.

يخوض أول امتحان له لكسب المزيد من الثقة لدى أنصار ليفربول في أحد الملاعب الأقل تفضيلاً لدى كلوب، حيث يتواجه الفريقان الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية.

على الرغم من تفوق ليفربول إلى حد كبير على غريمه خلال عهد كلوب الذي استمر 9 سنوات، فاز في مباراتين فقط من أصل 11 خارج ملعبه أمام يونايتد.

وتضمن ذلك الخروج من ربع نهائي كأس إنجلترا 3-4 والتعادل 2-2 في الدوري الموسم الماضي.

ومع ذلك، يمكن القول إن الضغط أكبر على تن هاغ في الوقت الحالي. تمسك المدرب الهولندي بمنصبه بفضل إحرازه كأس انكلترا بفوزه على جاره مانشستر سيتي 2-1 في أيار الماضي وذلك على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري المحلي.

بدأ "الشياطين الحمر" الموسم المحلي بفوز متأخر على فولهام 1-0، لكنه سقط في الرمق الأخير أمام برايتون 1-2 في المرحلة الثانية، ولا شك بأن بأي خسارة جديدة ستزيد الضغوطات على كاهل تن هاغ.

-كابوس توتنهام في نيوكاسل-أسفرت آخر زيارتين لتوتنهام إلى ملعب "سانت جيمس بارك" عن هزيمتين ساحقتين بنتيجتي 1-6 و0-4 على يد نيوكاسل.

ويملك الفريقان أربع نقاط من أول مباراتين لكن لديهما نقطة واحدة لإثبات طموحهما في العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. تغلب نيوكاسل على ساوثمبتون الصاعد حديثا 1-0 بعشرة لاعبين في المرحلة الاولى، لكنه كان محظوظا بالخروج بنقطة من تعادله 1-1 مع بورنموث.

احتاج رجال المدرب إدي هاو أيضا إلى ركلات الترجيح لتجاوز نوتنغهام فوريست في كأس رابطة الأندية منتصف الأسبوع، وثمة إحباط بسبب عدم قدرتهم على تعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات.

في المقابل، حقق توتنهام فوزا عريضا على إيفرتون برباعية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي، لكن التعادل 1-1 مع ليستر سيتي في المرحلة الافتتاحية كشف عن نقاط ضعف مألوفة لرجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو خارج ملعبه.

ويحل مانشستر سيتي بطل الدوري ضيفا على وست هام اللندني. يسعى الأول إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا وسيعوّل بالدرجة الأولى على هدافه النروجي العملاق ارلينغ هالاند صاحب 4 اهداف في مباراتين يتصدر بها ترتيب الهدافين.

ويستضيف أرسنال الساعي إلى وضع حد لسيطرة مانشستر سيتي على اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، برايتون على إستاد الامارات في شمال لندن.

حقق الفريقان انطلاقة قوية بفوزهما في المباراتين الافتتاحيتين، حيث تغلب أرسنال على ضيفه ولفرهامبتون 2-0 وعلى مضيفه أستون فيلا بالنتيجة عينها.

في المقابل، استغل برايتون الذي يشرف على تدريبه أصغر مدرب في تاريخ الدوري الانكليزي وهو الألماني فابيان هورتسلر (31 عاما)، بداية قوية بالعودة من ايفرتون بالفوز بثلاثية نظيفة، ثم التغلب على مانشستر يونايتد 2-1.

كان برايتون أحد أكثر الأندية إنفاقا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن حصل على دعم من مجلس إدارة النادي التي رصدت نحو 200 مليون جنيه استرليني لتعزيز صفوف الفريق بثمانية لاعبين جدد.

ويدرك مدرب برايتون بأن المهمة لن تكون سهلة أمام ارسنال بقوله "إنه أحد أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي".

وتابع "ليس لديه الكثير من نقاط الضعف، لديه الجودة والحلول لجميع المراحل. سنحتاج إلى يوم جيد للخروج بنتيجة ايجابية.



سنحتاج إلى عروض فردية وتكاتف رائع. سنذهب إلى هناك للفوز لأن فريقي لديه الإمكانيات".

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