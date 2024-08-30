من ألمانيا إلى نيوزيلندا.. فويتيك تشيز يواصل كتابة التاريخ في الألعاب البارالمبية

حقق البطل البارالمبي الألماني فويتك تشيز انجازا رياضيا تاريخيا بالنسبة لنيوزيلندا أمس الخميس في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأصبح تشيز أول ريشة طائرة بارالمبي من نيوزيلندا عندما نزل إلى أرض الملعب.

وسبق لتشيز تمثيل ألمانيا في ثلاث دورات بارالمبية سابقة أعوام 2004 و2008 و2012، حيث فاز بسبع ميداليات في ألعاب القوى البارالمبية في منافسات العدو والقفز الطويل.

وبدأ تشيز ممارسة الريشة الطائرة قبل ثلاث سنوات فقط، بعد أن استقر في نيوزيلندا مع زوجته وابنه.

وقال تشيز "بدأت من الصفر تماما. كان يجب أن تروني قبل عامين - كان الناس يفكرون ويسألون أنفسهم /ما الذي يفعله هذا الرجل؟".

أضاف تشيز "الآن أنا على خشبة المسرح مع أفضل لاعبي العالم كأول ممثل لنيوزيلندا في رياضة الريشة الطائرة البارالمبية. هذا يجعلني فخورا للغاية"

وتلقى تشيز، الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام البريطاني دانييل بيثيل بنتيجة 5 / 21 و2 / 21، الدعم من المدرجات من صديقه القديم، مدرب كرة القدم الألماني يورجن كلوب.

وقال كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، بعد المباراة: "عندما كنت هنا، وقفت بجوار إيلينا، زوجته الرائعة، وكنا نبكي لأنني أعلم أن الرياضة تتعلق دائما بالنتيجة والفوز، ولكن هناك الكثير وراء هذه القصة، والتواجد هنا دائما مؤثر للغاية لدرجة أنني لم أستطع استيعاب الأمر".

شدد مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق "إنها القصة الأكثر إلهاما التي أسمعها في حياتي".



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