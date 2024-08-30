يورغن كلوب: ضرورة تعزيز التغطية الإعلامية لدورة الألعاب البارالمبية

طالب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المحطات التليفزيونية بعرض المزيد من منافسات دورة الألعاب البارالمبية، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحرص كلوب على مشاهدة صديقه فويتك تشيز، وهو يتنافس في لعبة الريشة الطائرة البارالمبية أمس الخميس، حيث يعتبر قصته هي "الأكثر إلهاما التي سمعها على الإطلاق"

وتم بتر ساق تشيز اليسرى بعد كسر ركبته في اصطدام مع حارس مرمى أثناء لعب عام 2001 قبل أن يصبح بطلا بارالمبيا أربع مرات لألمانيا في منافسات ألعاب القوى.

وساعد تشيز /44 عاما/ لاحقًا مبتوري الأطراف في البلدان النامية في الحصول على أطراف صناعية مجانا بعد شراء قارب والشروع في الإبحار به حول العالم.

يعتقد كلوب، الذي كان صديقا لتشيز منذ أن التقيا في مباراة كرة قدم خيرية عام 2002، أن الرياضة لديها القدرة على تغيير العالم، معربا عن شعوره بأن الدورة البارالمبية الحالية تستحق المزيد من إلقاء الضوء عليها من جانب وسائل الإعلام.

وقال كلوب /57 عاما/، الذي رحل عن ليفربول هذا الصيف: "أحرص دائما على متابعة الألعاب البارالمبية، قدر الإمكان، لأن هذا يمثل تحديا بالفعل للبدء من جديد".

أضاف كلوب "في الوقت الحاضر، ينبغي أن يكون الأمر أسهل مع كل الأشياء التي يتم بثها عبر الإنترنت، لكنني أعتقد أننا جميعا مستعدون لمشاهدة أكثر مما يتم عرضه الآن".

أوضح المدرب الألماني "قبل بضعة أسابيع فقط، كانت لدينا دورة الألعاب الأولمبية هنا وكان لديهم المزيد من الكاميرات بالطبع. يتعين علينا البدء في تسليط الأضواء على الألعاب البارالمبية أيضا".

وشدد كلوب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "البث هو عمل تجاري بنسبة 100%، وأنا أفهم ذلك، ولكنني أعتقد حقا أنه يتعين علينا إظهار المزيد لأنه أمر مشجع ورائع للغاية".

واختتم كلوب حديثه قائلا "لقد شهدنا الألعاب الأولمبية هنا في باريس، وقبل ذلك كان العالم يعيش في أزمة كبيرة، ولكننا نسينا الأمر خلال إقامة الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع، لأن هذا ما يمكن أن تفعله الرياضة وهذا ما يمكن أن تفعله الألعاب البارالمبية أيضا. لا يوجد فرق على الإطلاق".