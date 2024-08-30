30 لاعباً في قائمة الأبيض لمواجهة قطر وإيران في تصفيات المونديال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الكرة عن قائمة المنتخب الوطني الأول التي اختارها البرتغالي باولو بينتو، وضمت 30 لاعباً، استعداداً لمواجهتي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في الدوحة والعين، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
قائمة "الأبيض":
حراسة المرمى: خالد توحيد (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، عدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)،
خالد عيسى (العين).
الدفاع: خالد الهاشمي، كوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبد الله إدريس، خليفة الحمادي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، عبد الرحمن صالح (الوصل).
خط الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، فابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبد الله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، فهد بدر (بني ياس).
الهجوم: سلطان عادل، محمد جمعة (شباب الأهلي)، جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، كايو كانيدو (الوصل).
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