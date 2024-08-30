30 لاعباً في قائمة الأبيض لمواجهة قطر وإيران في تصفيات المونديال

أعلن اتحاد الكرة عن قائمة المنتخب الوطني الأول التي اختارها البرتغالي باولو بينتو، وضمت 30 لاعباً، استعداداً لمواجهتي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في الدوحة والعين، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

قائمة "الأبيض":

حراسة المرمى: خالد توحيد (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، عدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)،

خالد عيسى (العين).

الدفاع: خالد الهاشمي، كوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبد الله إدريس، خليفة الحمادي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، عبد الرحمن صالح (الوصل).

خط الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، فابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبد الله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، فهد بدر (بني ياس).

الهجوم: سلطان عادل، محمد جمعة (شباب الأهلي)، جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، كايو كانيدو (الوصل).











