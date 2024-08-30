أنشيلوتي يعترف: علينا إيجاد حل سريع لإعادة الريال إلى قوته

اعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الإسباني لكرة القدم، بأنه من الصعب على فريقه العثور على الصلابة التي كان يتمتع بها الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وطالب أنشيلوتي الجميع بضرورة العمل والتركيز جيدا على ما يتعين عليهم القيام به، وذلك عقب تعادل الريال المخيب للآمال 1 / 1 مع مضيفه لاس بالماس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بالمرحلة الثالثة لبطولة الإسباني لكرة القدم.

وتأخر الريال بهدف مبكر حمل توقيع ألبيرتو موليرو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليسقط الفريق الأبيض في فخ التعادل للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأولى هذا الموسم بالمسابقة التي توج بلقبها الموسم الماضي.

واستهل الريال مشواره في المسابقة بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا، قبل أن يفوز 3 / صفر بملعبه على بلد الوليد في المرحلة الثانية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء الذي جرى بملعب جران كناريا: "كان الشوط الأول سيئاً. يصعب علينا العثور على صلابة العام الماضي".

أضاف: "ينبغي علينا الحفاظ على التماسك قليلاً لأن الفريق يتمتع بتوازن جيد. لسنا سريعين في الحركة ومن الصعب علينا استعادة الكرة. هذا كله حصل ضد مايوركا، لم أرَ أي تحسن. ينبغي علينا البحث عن حل سريع وسنجده".

أوضح أنشيلوتي "لا يمكننا البحث عن أعذار الآن، لأن جدول المباريات مزدحم ولدينا مباراة أخرى يوم الأحد (أمام ريال بيتيس). يتعين أن أكون أكثر وضوحاً في الاستراتيجية لنقل هذا الوضوح للاعبين".

شدد المدرب الإيطالي: "الأمر صعب بلا شك. علينا العمل والتركيز على ما يتعين علينا القيام به. لحسن الحظ، هذه المباريات الثلاث أظهرت لي الكثير من الأشياء التي لا تسير على ما يرام".

أشار أنشيلوتي "اكتشفت أن اللعب بطيء، وليس هناك حركة انسيابية. تصل الكرة إلى المهاجمين عندما تكون مساحات المنافس مغلقة، ودون الكرة نعاني في الحفاظ على التماسك. المشكلة واضحة تماماً".



وتابع "يجب أن أبحث عن الحل بنفسي، وليس اللاعبين. عندما يكون هناك مشكلة، فإن المدرب هو الذي يتحمل مسؤولية إيجاد الحلول. سأبحث عنه حتى يتمكن الفريق من اللعب بشكل جيد ويستعيد قوته. الفريق متكامل".

وتحدث أنشيلوتي عن خطة اللعب أمام لاس بالماس، حيث قال "عندما يكون هناك كثافة عددية في منتصف الملعب، فإن الفريق لا يكون متماسكاً، وهناك مسافة كبيرة بين الخطوط.



مارسنا ضغطا جيدا، وما نحتاج إليه هو المزيد من الصلابة في خط الوسط واستعادة الكرة أكثر".

ألمح مدرب الريال في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي لناديه "لا أعتقد أننا نعاني من مشكلة ذهنية لأن الفريق يتدرب بشكل جيد. إنها مشكلة تحدث أحياناً في كرة القدم. عندما لا تكون قادراً على إيجاد أفضل طريقة للعب وإظهار قوتك".

وأتم أنشيلوتي حديثه قائلا "لا أعتقد اننا نفتقر للشخصية.



الأمور لا تسير على ما يرام وعلينا معالجة الأمر سريعاً لأن الموسم بدأ ولا يمكننا إهدار النقاط كما فعلنا في المباراتين الأخيرتين خارج الديار".

ويتواجد الريال حاليا في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.