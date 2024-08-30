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مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على البقاء بمحور فيلادلفيا

8/30/2024 5:15:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، مشيرةً إلى أنه صوَّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ووفقاً للتقرير، تم رسم الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من مقترح صفقة رهائن.

وقال وزراء الحكومة، خلال الاجتماع، إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدوى، موضحين لـ«حماس» أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مذبحة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة؛ لأن إسرائيل لم تكن تسيطر على ممر فيلادلفيا.

وبحسب قوله، تم نقل كمية كبيرة من الأسلحة عبر الممر، والتي كانت تستخدمها التنظيمات في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أيضاً أن مثل هذا الواقع لن يعود، مؤكداً أن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.

يُذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات، التي انتهت يوم الأحد الماضي في القاهرة بين المسؤولين الكبار الذين يمثلون الأطراف المختلفة، لم تحقق أي اختراق.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن مسألة ما إذا كان يمكن للقوات الإسرائيلية أن تبقى متمركزة على طول الحدود بين غزة ومصر في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار ما زالت نقطة خلاف.

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